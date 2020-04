Un grupo de padres de familia del colegio Trilce, en Villa El Salvador, piden la reducción del pago de pensión debido a la falta de dinero que ha generado la COVID-19 en nuestro país.

Con carteles y arengas, los progenitores también reclamaron el poco nivel de exigencia en cuanto al ámbito educativo.

“Trilce se puso recién las pilas a principios de abril y enviaban paquetes de tarea. Desde la semana pasada están enviando virtual. Estamos haciendo un esfuerzo de pagar S/ 475. Ahora sólo estudian de 8 a 12 del medio día”, expresa Katherine Gamarra, comerciante de muebles, cuyo local está cerrado desde el día uno de la cuarentena.

Según detallaron, los descuentos que realizó la institución fueron de hasta 20 por ciento en los meses de marzo y abril. Pero para los padres no es suficiente y exigen el 50 por ciento.

La situación económica en el país preocupa a todo el grupo de padres, quienes han intentado comunicarse con el director del centro educativo; sin embargo, no han obtenido una respuesta.

"Es estresante. No tengo laptop, tengo dos hijos y tengo que usar el celular. No se puede escuchar el audio. Debo cocinar apurada para explicarles a ellos la clase. A veces, yo no entiendo. Vivo tensionada, de dónde vamos a sacar ese dinero, mi esposo no está trabajando”, dijo Elizabeth Almonacid Espinoza, ama de casa tras haber sido despedida de un colegio.

Por otro lado, las decenas de padres aseguran haber comprado los útiles escolares con anticipación, pero que no hacen uso de este al encontrarse en las aulas. “No tienen hoja bond, libros, todo está aquí, y tenemos que comprar otra vez”, denunciaron.

Finalmente, ellos esperan que el colegio atienda su solicitud y disminuya la pensión.