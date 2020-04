Lambayeque: Autoridades del Hospital Regional denuncian falta de personal

El jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, Rodolfo Cruz, reveló que en dicho centro de salud existen 60 camas libres con puntos de oxígeno destinados a los pacientes con el nuevo coronavirus, pero que no pueden aprovecharse por la falta de personal capacitado para recibir a los enfermos.

A través de una llamada de RPP Noticias, el galeno dio cuenta de la preocupante situación que atraviesan los especialistas del Hospital de Lambayeque y rechazó enérgicamente las versiones sobre un desánimo entre los médicos para recibir a los nuevos casos de COVID-19.

PUEDES VER Coronavirus: detienen a personal de salud que participaba en una fiesta en pleno toque de queda

“¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? Por favor, por el amor de dios, ¿Por qué mentir? ¡No tenemos gente, no tenemos gente, no tenemos gente!”, dijo el doctor, visiblemente alterado por la gravedad de los hechos.

En este sentido, Rodolfo Cruz lanzó un llamado al titular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, para que verifique en compañía e la prensa la situación real de los ambientes y consultorios del Hospital Regional de Lambayeque.

“Por favor, tenemos 60 camas libres en el tercer piso, todas con punto de oxígeno que no podemos usar. No tenemos gente”, reiteró con ofuscación.

PUEDES VER Mercado de Caquetá permanecerá cerrado por casos positivos de COVID-19

Además, el galeno agregó que el contexto que atraviesa el nosocomio es tan insostenible que se presentan momentos en los que apenas dos médicos deben atender a decenas de pacientes.

“Lo más cómodo es decir ‘no quieren atender’. Por favor, qué infamia”, agregó. “Quien le habla, tengo 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón y peso 119 kilos, y sigo atendiendo, No me importa, que dios me cuide. No me importa, que dios me perdone, lo que pase con mi vida”.