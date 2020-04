El infectólogo Ciro Maguiña reveló haber evitado, al igual que otros colegas, que los pacientes graves con coronavirus sean conectados a ventiladores mecánicos. Esto gracias a la administración de una medicamento llamado tocilizumab.

Según indicó el especialista, al emplear esta ‘droga’ se pudo salvar la vida de pacientes que podrían estar usando ventiladores mecánicos en este momento.

“Todo el mundo busca ventiladores, los cuales van a faltar siempre y ocurre en muchos países. Pero antes que entre el ventilador, hay medicinas que se están probando en el mundo, incluso en Perú, que evitan que el paciente vaya a ventilador. (...) La hidroxicloroquina está aceptada para artritis, ¿okey? Pero lo estamos usando hoy día para COVID-19 porque ha funcionado en muchos estudios. Si nos basamos en eso, hay una droga que se llama tocilizumab, que la estamos usando para casos graves y está salvando vidas”, refirió Maguiña a ATV.

No obstante, Maguiña reveló que los servicios de salud no están tomando en cuenta estas medicinas, afirmando que no fueron creadas para tales fines. Ante ello, pidió al Seguro Social (EsSalud) que las habiliten y sean más flexibles.

“Y yo pido que el Seguro Social habilite esas medicinas y también a las compañías de seguros les pido el trato humanitario. Estamos en una crisis sanitaria y no podemos decir que esto es solamente para tal dolencia. Y creo que eso es un llamado a la reflexión, que sean flexibles, porque estamos viendo con muchos colegas en el Rebagliati, en el Almenara, que están salvando y no llegan al ventilador. Si logramos tener 50 o 100 graves con estas medicinas, nos ahorramos ventiladores”, pidió el infectólogo.