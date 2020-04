Apedrean hoteles donde alojan a puneños que regresaron de Lima

Zenaida Zea - Liubomir Fernández

Un grupo de 180 personas que realizaron una sacrificada travesía desde Lima y otras regiones del país para llegar a Puno arribaron ayer a Juliaca. Sin embargo, en lugar de recibir una cálida bienvenida, fueron recibidos violentamente por los lugareños. Los agresores justificaron su actuar por temor a ser contagiados con el COVID-19 y que estas personas serían portadoras del virus.

El incidente se produjo la noche del martes último en pleno toque de queda, entre las avenidas Ferrocarril y Circunvalación de la urbanización Santa María. Una turba de aproximadamente 25 personas lanzó piedras a dichos establecimientos, incluso intentó prenderles fuego. Como prueba de su amenaza, quemaron llantas frente a estos hospedajes.

Para controlar la trifulca, se constituyeron al lugar diferentes unidades policiales, miembros de Serenazgo y el Ejército Peruano. Más de 10 personas fueron detenidas y llevadas en un camión portatropas a la comisaría. Durante las diligencias, los vecinos de la zona, desde las azoteas y ventanas de sus casas, expresaban su repudio a estas personas, pidiendo que se vayan de la ciudad.

El jefe de la región policial de Puno, Luis Cotrina Quiñonez, lamentó el accionar de estos pobladores, quienes arremeten contra ciudadanos puneños por temor al contagio del coronavirus. No reparan en salir a las calles a protestar, desacatando la cuarentena, generando aglomeraciones e incumpliendo las medidas de seguridad para evitar contraer esta enfermedad.

Sobre este suceso, el director del hospital Carlos Monge Medrano, Freddy Velásquez Ángles, precisó que el alojamiento de estas personas se realiza cumpliendo los protocolos de cuarentena establecidos. Señaló que se les realizó el control epidemiológico, y todos dieron negativo al COVID-19.

El galeno también lamentó la actitud de estas personas contra paisanos de la región, debiendo más bien atacar estrictamente el aislamiento social. Cabe señalar que los viajeros salieron de Lima y otras regiones al no tener recursos para sostenerse. Temen nuevas agresiones de los lugareños.

Éxodo a Puno

Al menos 200 puneños varados en Tacna emprendieron una caminata por los pueblos andinos de la región para retornar a sus provincias de origen en el altiplano puneño. “No nos queda de otra. No hay comida. No hay trabajo. De qué vamos a comer si los negocios cerraron. Los chilenos generaban trabajo. Ahora que no llega nadie, ni siquiera entre peruanos podemos vendernos porque no hay dinero”, aseguró la pobladora Inés Villar.

ENFOQUE

Hay temor en los puneños

Felipe Supo - Sociólogo

El puneño es solidario. Lo que pasa es que el virus está asociado a la muerte. Se rechaza a los puneños que regresan de Lima porque allí hay bastante contagios y muertes. No es que se le rechace, pero también hay desinformación. El virus no está en el aire. El contagio se da con el contacto. Este factor de miedo es propio del pánico que crearon los medios. Estoy en contra de todo acto de discriminación y rechazo, pero socialmente tenemos que entender que la ciudadanía está asumiendo una actitud de instinto en donde creen que al rechazar están protegiéndose.