Cerca de 70 varados en California dispuestos a pagar vuelo chárter

En el oeste de los Estados Unidos, en California, también hay un grupo de casi setenta turistas peruanos de toda edad, hasta un bebé de tres meses, que pugnan por retornar al país tras el cierre de las fronteras, decretado por el presidente peruano, por la amenaza de la pandemia. Sin dinero y principalmente sin acceso a la salud, sostienen que ya esperaron pacientemente el vuelo humanitario que no llega, y han tomado la decisión de solicitar al gobierno peruano que los contacte con una aerolínea para fletar un vuelo Los Ángeles-Lima y poner fin al vía crucis que viven.

“Si el Estado no puede darnos un vuelo humanitario, que nos contacte con Latam para que nos haga un presupuesto sobre un vuelo chárter y así evitar que caigamos en manos de seudoempresas que pueden timarnos”, sostiene David Cáceda, uno de los integrantes del grupo de compatriotas que están confinadas en EEUU, quien además manifiesta ser una de las personas que enfrenta problemas de salud. Dijo que logró que lo atendieran por Emergencia en el Hospital de San José, en San Francisco, pero debido al alto costo de las medicinas se encuentra sin ellas desde hace varios días.

Cáceda asegura que el Consulado de San Francisco le ha manifestado “que ya va a llegar la ayuda, se les va a apoyar con los cien dólares, pero hasta ahora nada. Ni la ayuda, ni los vuelos (humanitarios o chárters, para regresar al Perú)”. El compatriota explica que junto con sus compañeros de infortunio recurre a la prensa en vista de que nadie los atiende, y esperan que ahora que se visibiliza el problema por el que atraviesan, el gobierno los vea, y “atienda nuestro derecho de retornar a nuestro país”.

Peruanos piden el pronto retorno a nuestro país.

En otra parte de su declaración, el compatriota explica que ellos no viajaron a Estados Unidos a quedarse, “que ingresaron legalmente en condición de turistas”, pero que ahora su situación se complica, “si algo nos va a pasar, que no sea aquí, que sea en nuestro país, aquí (en Estados Unidos) está el foco de coronavirus más grande del mundo, estamos encerrados, así como mi caso, entre el grupo de peruanos que estamos varados hay ancianos, hay niños, personas muy vulnerables como yo (padece faringitis crónica y tiene diagnóstico de nódulo en la tiroides). ¡Queremos regresar. Es desesperante esta situación!, enfatiza con voz quebrada, David Cáceda”.

Podrían quedar como ilegales

Otro punto que también preocupa a estos turistas es el vencimiento del tiempo de permanencia que les dieron cuando ingresaron a Estados Unidos, lo cual significa que podrían quedar en condición de ilegales. La administración estadounidense ha otorgado la posibilidad de ampliar el visado teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19, pero Cáceda señala que el trámite no es sencillo para ellos.

Explica que hay dos links, uno para solicitar la ampliación del visado por sesenta días y otro para tener acceso a la exoneración del pago de la tasa a causa del coronavirus. Sin embargo, para quienes solo hablan castellano es un poco difícil de entender, pues ambos documentos y explicación de los trámites están en inglés.

Joven pide que atiendan su invocación.

“Además, tienen que ser llenados y presentados vía correo convencional para que nos respondan. Es individual y debe ser presentado con 45 días de antelación al vencimiento del visado. No todos tienen computadora ni saben inglés. Qué está haciendo Relaciones Exteriores, la embajada, el consulado. Si no nos ayudan con el retorno, que nos ayuden con este trámite. Estados Unidos no va dar marcha atrás, dio esta salida con anticipación. Estamos abandonados”, clama David Cáceda.

Funcionarios de Cancillería peruana comentan

Alejandro Neira, funcionario de la Cancillería en Lima, en una entrevista telefónica a La República manifestó que “hay un grupo muy grande de estudiantes varados en Miami, especialmente, y en otras ciudades, de los Estados Unidos. Y que, efectivamente, se les da alojamiento a un buen grupo y alimentación”.

En cuanto a la posibilidad de un vuelo humanitario manifestó que, “es algo que se está viendo, todavía no tenemos seguridad, pero así como ha habido varios la semana pasada; el canciller lo mencionó antes de ayer en la conferencia de prensa que hubo, se está viendo la posibilidad de trabajar en algunos escenarios que permitan todavía continuar con la repatriación”.

En cuanto al número de jóvenes que aún quedan en Estados Unidos dijo no tener el número exacto, pero que “entre diferentes agencias han tenido un contacto y consideran que son mil 200 o mil 300 creo, que todavía quedan”.

Aeronaves al Perú

En cuanto a la posibilidad del vuelo humanitario sostuvo:

-Todavía no, todavía la repatriación sigue. Había gente que pensó que ya estaba cerrado, que no iban a haber más vuelos, pero el canciller contestó a una pregunta de El Comercio fue decir que no es que se hayan agotado sino que se están viendo nuevas alternativas porque lo cierto que ha pasado es que los vuelos humanitarios de la gente que estaba sacando los turistas de aquí en vuelos a los Estados Unidos que se estaban llevando a turistas ya se está, prácticamente ha terminado, quedan muy pocos. Entonces se está viendo qué alternativas hay. Pero sí..

Al respecto también fue consultado el jefe de Comunicaciones de Exteriores, Miguel Samanez. Él aseguró que la ayuda que reciben en Estados Unidos, “es para todos los peruanos que se han empadronado. Se han destinado recursos para ellos efectivamente”, pero que en ese momento no contaba con el número exacto a quienes se presta auxilio.

Refiriéndose al retorno de los compatriotas al Perú, manifestó que, “la Cancillería ha estado organizando durante todo este tiempo vuelos. El Canciller, el Presidente han dado cuenta de los esfuerzos, se estuvo recurriendo a los vuelos de las naves de otros países que venían al Perú para repatriar a sus connacionales, que estaban acá, y esos vuelos a medida que estas personas se han ido yendo del Perú, digamos han ido disminuyendo, pero existen todavía. Y como dijo el Canciller en la conferencia de prensa del pasado jueves, se están haciendo esfuerzos y fórmulas para atender a los connacionales, sobre todo a los que están en esta situación de vulnerabilidad”.

“El Perú, como dijo el Canciller y ha sido rebotado en los medios, ha trasladado más de diez mil personas. Entonces, ha sido un esfuerzo extraordinario. Reitero, estamos con el aeropuerto cerrado por el tema de la pandemia y está la Cancillería en esos esfuerzos. Yo no le puedo contestar específicamente por el caso X de estudiantes en tal sitio, eso yo no estoy en capacidad de contestarle eso, pero la Cancillería está en esos esfuerzos a través de mecanismos, formas, para procurar traer a los peruanos que están afuera. Podemos decir que no es que no se esté haciendo nada pero que hay situaciones que no se pueden superar todavía”, enfatizó Miguel Samanéz.