Hizo frente, quizá, a la más dura de las batallas que la vida le pudo dar como ser humano y en especial como policía. El suboficial de tercera PNP Tommy Jiménez, miembro de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía, enfrentó a la muerte al estar desde el inicio de la pandemia del coronavirus en el Perú, en la primera línea de batalla.

Y fue por estar en esa primera línea que se contagió de esta terrible enfermedad que lo postró en cama y lo obligó a permanecer internado en el Hospital Regional de Lambayeque por varias semanas. Su mensaje fue grabado por sus superiores y difundido a para que llegue sus compañeros y principalmente a la colectividad.

Se encomendó a Dios

“Gracias a Dios y a la moral que me dieron mis amigos, quienes me llamaban y me daban fuerzas. En mi cama siempre decía no voy a perder esta batalla, no la voy a perder. Quiero regresar a mi casa para ver a mi familia”, fue la primera reflexión al llegar a su unidad de trabajo, luego de que fuera dado de alta y cumpliera con éxito la cuarentena dada por los médicos.

Minutos antes de salir al servicio, mientras pasaba revista junto a sus compañeros de armas, recordó que en todo momento intentó confortar a los pacientes que estaban a su lado.

Vio morir a muchos

“Muchos no lo lograron, enfermaban cada vez más y morían. Unos eran llevados a la Unidad de Cuidados Intensivos y ya no regresaban. Los más afortunados como yo pudimos salir adelante y continuar con nuestra recuperación. Esto es una constante, pues cuando sales de alta ya no eres el mismo. Aprendí a rezar y a encomendarme a Dios. A pedir por mis seres queridos o por con quienes estaba internado en ese hospital. Esa realidad me cambió por completo”, añadió.

Contó que en ese hospital se pudo encontrar con varios policías y recordó que junto a él estaba un suboficial brigadier PNP que no pudo despedir a su hijo, quien murió de leucemia en Ferreñafe. Evocó cuando “estaba destruido y sabía que de no haber sido contagiado hubiera estado a su lado, pero no pudo ser”.

Sobreviviente

El agente, el sobreviviente de esta dura guerra contra el coronavirus, pidió a sus compañeros a no desfallecer en su tarea de luchar contra la pandemia. Les dijo estar consciente de que el principal aliado de esta enfermedad es el propio ser humano, pero los instó a sus compañeros a no desfallecer en sus esfuerzos.

“Hagamos nuestra tarea por aquellos que sí quieren vivir y quienes acatan la ley. Ellos se lo merecen y es por eso que aún estoy dispuesto a salir a la calle a cumplir con mi misión. No demos un paso atrás, sigamos adelante”, finalizó.