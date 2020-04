Más padres de alumnos de colegios privados reclaman por pensiones

Los desacuerdos entre los padres de familia y las escuelas particulares continúan en torno al cobro de pensiones en este periodo de clases virtuales producto a la emergencia nacional por el Covid-19.

Un grupo de padres del colegio Antonio Raimondi, de La Molina, mostró su desacuerdo ante la decisión de las autoridades del plantel , ya que -según ellos- “seguirán cobrando el 100% de la pensión (excepto el nivel infancia) pese a conocer las consecuencias que ha traído la nueva enfermedad”.

Debido a eso, este grupo envió una carta a las autoridades de la Asociación Educacional Antonio Raimondi solicitando la reducción del 50% de las pensiones escolares en todos los niveles educativos (infancia, primaria, media y liceo).

“Aclaramos que no pedimos un acto de caridad sino nos concentramos en una pretensión concreta”, explicaron los apoderados firmantes. Asimismo, manifestaron que existe un consenso de las autoridades nacionales y especialistas para que se reajusten las mensualidades.

“Nuestros hijos no están recibiendo el servicio dentro de las instalaciones del colegio, ni talleres curriculares y ni hay sesiones de laboratorio. Es decir, no estamos recibiendo los servicios que contratamos con la educación presencial (...) Pedimos que se nos devuelvan los útiles y los libros pedidos durante la matrícula”, dijeron. Además, exigieron que no les cobren moras y que se les informe sobre los trámites de traslado de estudiantes por problemas económicos. Esperan respuestas.

Colegio en San Borja

Una similar situación viven los padres del colegio Nuestra Señora del Rosario, en San Borja, quienes también exigen la reducción de las pensiones que les cobran por la educación de sus hijos. “En todos los niveles de secundaria, la gran mayoría solicita un descuento razonable teniendo en cuenta las clases virtuales y la situación de muchos padres que han visto reducidos sus ingresos. No puede ser que se mantenga la pensión de 800 soles que ameritaba cuando la enseñanza era presencial”, reclama Renzo Pinillos, uno de los voceros de las familias.

Según Pinillos, ante la postura de las autoridades, muchos padres están optando por retirar a sus hijos. “Nos dicen que el 95% de sus costos se van en pago de personal e infraestructura. Y que cualquier descuento repercutiría en el sueldo de los profesores”, señaló.

A través de un comunicado, el citado plantel precisó que viene coordinando las medidas que estén dentro de sus posibilidades a fin de brindar asistencia, “priorizando a quienes se han visto más afectados”.

Claves

- El reclamo de padres también se viene presentando en el colegio Saco Oliveros. Hoy, un grupo protestará en la sede de Los Cipreses, en el Cercado de Lima.

- Hace días, el Ministerio de Educación anunció que exigirá a las escuelas privadas que transparenten sus costos.