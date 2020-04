Coronavirus en Perú. El último reporte oficial del Comando Regional de Operaciones COVID-19 informa que el número de fallecidos con coronavirus en Lambayeque aumentó a 172 -15 más que el día anterior- en las últimas 24 horas.

A fines de marzo, La República comenzó a informar sobre los problemas que presentaban los hospitales COVID-19 para cremar o inhumar a las víctimas. La falta de capacidad de los crematorios, la negativa de los camposantos y la poca claridad para tomar decisiones ocasionaron que los cadáveres terminen acumulados en los nosocomios.

Ayer, este diario recibió dos videos donde se observan varios cuerpos sobre camillas ubicadas en los pasadizos del Hospital Regional Lambayeque (HRL). Incluso, según nuestras fuentes, por ese lugar personal de salud debe trasladar a los pacientes hacia los pisos de hospitalización.

En las imágenes también se observan las precarias condiciones higiénicas, pues una serie de fluidos se encuentran dispersos por los pisos del hospital cuando la zona debería encontrarse limpia. Según explicaron nuestras fuentes, no todas las bolsas impermeables serían de buena calidad, por lo que se rompen y dejar caer las secreciones de los cadáveres.

Hasta esta mañana, en los pasadizos habían 27 cadáveres, varios de los cuales tienen hasta tres días de fallecidos, lo que vulnera la directiva sanitaria del Ministerio de Salud. Frente a esta situación, a través de un comunicado, el HRL informó que la acumulación se debe a que los cementerios locales han rebalsado su capacidad de atención.

Por ejemplo, el cementerio “El Carmen” cedió 30 nichos, los cuales ya fueron cubiertos. El camposanto “El Ángel” acepta un promedio de 5 a 7 cadáveres por día; en tanto, “Jardines de la Paz”atiende 1 a 2 cremaciones por día, pero no permite la inhumación.

Tras ser consultadas, autoridades del HRL señalaron que existe la necesidad de adquirir cámaras frigoríficas para almacenar los cadáveres; sin embargo, no tienen el presupuesto para costearlo. Asímismo, admitieron que los cuerpos no deberían estar en esos corredores y que personal de limpieza no estaría cumpliendo con su trabajo, por lo que se va a realizar una supervisión.