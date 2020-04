Hay mas irregularidades en la entrega de canastas con víveres a las familias vulnerables por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Contraloría General de la República detectó riesgos en el almacenamiento y entrega de productos para la canasta básica familiar en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, provincia de Trujillo - La Libertad, al evidenciar que los alimentos no se encuentran almacenados en condiciones adecuadas y tienen contacto directo con el suelo.

Los auditores detectaron que la entidad no cuenta con elementos básicos que aseguren que los alimentos no se contaminen y se mantengan conservados. Asimismo, la municipalidad no dispone de un ambiente idóneo para la recepción y almacén de los productos, que proteja la calidad sanitaria de los mismos y que evite riesgos de contaminación cruzada.

Este hecho afectaría la integridad, calidad y conservación de dichos alimentos y consecuentemente podría poner en alto riesgo la salud y vida de los consumidores finales, que vendría a ser la población más vulnerable afectada por el aislamiento social.

En el Reporte de Avance Ante Situaciones Adversas N° 001-2020-OCI/0424-SCC-MDFM, también se determinó que la comuna no ha entregado hasta la fecha la totalidad de canastas básicas familiares a la población vulnerables.

El informe señala que la entidad no ha culminado con el proceso de distribución ni tampoco con el proceso de armado de canastas básicas, poniendo en riesgo la distribución oportuna, eficaz y eficiente de los bienes de primera necesidad dentro del periodo de emergencia, orientadas a minimizar el impacto en la subsistencia de las poblaciones más vulnerables.

La Contraloría General comunicó el citado informe al titular de la entidad, con el propósito de que puedan subsanar y superar las situaciones advertidas y de esta manera asegurar la finalidad pública de la compra de alimentos para las canastas familiares.