Los estudiantes de la Universidad Privada Andina del Cusco (UAC) se mostraron disconformes por la decisión de consejo universitario de solo rebajar en un 10% las pensiones. Ante la imposibilidad de realizar una protesta en las calles por el estado de emergencia, trasladaron su reclamo en un video que publicaron por la plataforma de YouTube y replicaron en redes sociales.

Con el lema #BastaDeAbusosUAC, varios estudiantes dieron testimonio de su situación durante la cuarentena y por qué están en desacuerdo con el porcentaje de rebaja. Ellos prefirieron reservar sus identidades.

“Esto no se traduce en un descuento, sino más parece un bono de buen pagador. Eso me hace asemejar cuando pago mis letras en el banco y me descuentan dos soles”, señala uno de los participantes en el video.

Los estudiantes piden que la rebaja de pensión sea de un 50%, considerando que varios de ellos asumen los gastos de sus estudios académicos.

“Yo creo que debería ser más la reducción, dado que la situación es extraordinaria y muchas personas están perdiendo sus puestos de labores, yo soy un trabajador independiente que me pago los estudios de la universidad”, manifiesta otro estudiante.

Finalmente, en el video los universitarios aparecen con letreros que dicen “#BastaDeAbusosUAC”. Ellos esperan que su reclamo sea escuchado por las autoridades universitarias.