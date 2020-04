José Victor Salcedo.

Cusco

Las aulas permanecerán cerradas por tiempo indefinido para proteger a los estudiantes del coronavirus. La reemplaza la enseñanza virtual, conocida también como remota o a distancia.

Un estudiante recibe la enseñanza hasta su casa a través de la televisión, la radio o Internet en computadoras, tablets y otros dispositivos similares. ¿Qué es la educación virtual? Es aquella que se vale de la tecnología, Internet y otras herramientas del mundo online para hacer la transmisión de información necesaria para que el alumno aprenda el contenido del tema que está estudiando.

La enseñanza virtual se adoptó en la década de los 90 como complemento y opción al modelo presencial. El especialista en temas educativos, Arturo Ferro, sostiene que se debe evitar establecer ventajas y desventajas entre la educación a distancia y la presencial. “No pertenecen a dimensiones comparativas iguales por cuanto la última es por excelencia la más significativa experiencia de aprendizaje, sin embargo, en emergencia sanitaria la primera es la única opción”.

Reto de profesores

El reto de los profesores es hacer de la educación a distancia fácil de aprender, útil de aplicar y simple de entender. Es decir, ser pedagógicamente correcta. “Convirtiendo lo complicado y tedioso en una experiencia de aprendizaje comprensible y feliz”, resume Ferro.

La educación virtual debe ser didáctica para que el estudiante sienta agrado y al mismo tiempo logre aprender. “Ser un maestro aburrido, de trato áspero y enseñanza inentendible genera una desmotivación y pérdida de interés”, precisa el especialista.

Explica que el peligro de la educación a distancia es que los maestros mantengan una metodología tradicional memorística, mecánica y autoritaria que no es acorde a una plataforma moderna de aprendizaje, en el que la principal característica es la interconexión entre maestros y estudiantes.

La enseñanza a distancia debe ser motivadora, entretenida, atractiva y corta. Mientras menos edad tienen los estudiantes más recursos audiovisuales interactivos se debe utilizar y un menor tiempo de desarrollo de las sesiones.

Según Ferro, el tiempo promedio del aprendizaje de educación a distancia no debe ser mayor del 20 % de la educación presencial. Por eso es importante una adecuada planificación para ofrecer una clase de corta duración. Eso no quiere decir, sin embargo, que no se puede profundizar; quiere decir que la división de contenidos debe ser más dinámica.❖

Padres son claves

Los padres de familia serán claves para que las clases virtuales tengan éxito. Deben convertirse en aliados y potenciales reforzadores u orientadores de sus hijos sin que reemplacen al maestro. El 2021 será el inicio de una forma diferente de educación básica regular. No obstante, parece que no hay claridad de cómo afrontar este cambio en el sector. Ni la directora regional de Educación, Ruth Báez, ni el director de la UGEL Cusco, Andrés Carrión, respondieron sobre lineamientos a seguir.