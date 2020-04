En los últimos cinco días, Brasil y Perú reportaron 24.093 nuevos infectados juntos por coronavirus. En ese lapso, en nuestro país aparecieron 9.542 casos, y en el país vecino se detectaron 14.451 positivos.

No obstante, cabe precisar que el Perú es uno de los países en Sudamérica donde el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio con mayor anticipación y, pese a ello, los resultados aún no son favorables. Se supone que con las medidas de confinamiento a fin de este mes la curva de casos iba a llegar a su pico y la tendencia se iba a aplanar. Pero no es así.

Solo Brasil nos supera en casos en la región, con 67.446 afectados. Pero, como se sabe, allí no hay cuarentena. Su presidente, Jair Bolsonaro, ha priorizado la estabilidad económica por encima de la salud pública. Y eso se refleja en las cifras. De seguir así, advirtió el virólogo de la Universidad de Sao Paulo, Paulo Brandao, dicho país cumple “todas las condiciones para que la pandemia se vuelva mucho más seria”. Brandao advirtió que Brasil puede ser el próximo epicentro del COVID-19.

En tanto, después de nuestro país, que tiene 31.190 positivos de coronavirus, le sigue Ecuador con 24.528 contagiados. En el país norteño el sistema de salud ya colapsó. Sin embargo, en los últimos días el aumento de sus infectados fue menor. Hasta el viernes 24, ellos nos superaban con mil casos. No obstante, hubo un increíble giro el fin de semana.

Es cierto –según informó el epidemiólogo Mateo Prochazka– que, por ejemplo, hasta el 26 de abril se habían realizado 232.747 pruebas. Eso explicó, en cierta forma, que la semana pasada el brote fuera de 9.606 positivos. Pero, agregó Prochazka, esta cifra no es proporcional al número de test aplicados.

En base al incremento de infectados reportados por el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el último domingo, enfatiza Prochazka, debieron aplicarse más de 280 mil test de descarte de COVID-19. Por ende, tuiteó el epidemiólogo ese día, “todo sugiere que seguimos la misma tendencia de crecimiento, duplicando casos en una semana”.

Para el presidente de Foro Salud, Luis Lazo, la causa de que la curva de positivos aún no llegue a su pico data de dos factores: aún es indescifrable la población real de asintomáticos y, en ese sentido, el caso cero no habría sido el reportado por el Minsa el 6 de marzo.

A inicios de abril, el Grupo Prospectiva del Minsa anunció la implementación de la geolocalización de focos de contagio en Lima, mediante el monitoreo a celulares. A través de ese mecanismo, apuntaron a detectar en qué puntos de la ciudad hay mayor aglomeración de personas y, así, brindar esa información a la Policía y el Ejército para las medidas correspondientes. Pero hasta la fecha se desconoce si la medida tuvo efecto.

Los cálculos del Gobierno eran que a fines de este mes o a inicios de abril la curva de infectados iba a descender. Por ende, se barajó flexibilizar la cuarentena. Pero, como advirtió el epidemiólogo Gabriel Carrasco, la paralización de la ola de casos debe ser constante en al menos dos semanas. Y eso aún no sucede.

A prepararnos

Una investigación estadística realizada por los docentes de la PUCP Giancarlo Sal y Rosas, Cristian Bayes y Luis Valdivieso, concluye que los últimos fallecimientos por coronavirus recién serán a partir del 25 de mayo. Y para eso falta más de un mes.

Iván Robles Trinidad, coordinador del Colectivo GTA Analyctis – COVID-19, advirtió que en países como Italia, Francia y España, en menos de 30 días, pasaron de 400 fallecidos a más de 20 mil. Por eso, sostiene, al paso que vamos no es una utopía pensar en un escenario similar en nuestro país.

“Hay que tomar en cuenta que cuando se tomó el dato (el día 45 de la pandemia en Francia) ellos tenían 20.796 casos, y 30 días antes eran 430 casos. En ese tiempo ellos estuvieron en cuarentena”, recalcó Robles.

En Italia, el día 30 de la pandemia tenían 10.023 fallecidos. Actualmente van por los 26.977. Mientras que en España, en el día 22 de la emergencia, había 6.528 muertos. Y hasta la fecha tienen 23.822.

En ese sentido, para no afrontar una situación como la europea, Robles acotó que los países de Sudamérica vienen preparando sus sistemas sanitarios. “Brasil acaba de ordenar la construcción de 17 mil ventiladores mecánicos, Colombia está aspirando a 23 mil. No comprendemos cómo el Estado sigue en 600, estamos peor que Ecuador”, protestó.

El representante de GTA Analytics refirió, además, que en Italia, cuando se llegó al tope de la pandemia tenían 12,5 respiradores artificiales por cada 100 mil habitantes, teniendo una población de 70 millones. “Para que Perú aspire a eso, tendríamos que tener 4.125 ventiladores mecánicos. Nueva York, con 19 millones de personas, tiene como reto obtener 35 mil ventiladores”, precisó.

El presidente Vizcarra ha anunciado que el objetivo para fin de mes es llegar a mil ventiladores. Por el tiempo, es complicado que el Gobierno cumpla esa promesa para el 30 de abril.

“Ecuador tiene más casos por cada 100 mil habitantes”

A nivel de Sudamérica hay 6.725 fallecidos y 144 mil casos de coronavirus. En base a información del Ministerio de Salud y medios internacionales, Ecuador tiene 137,49 casos por cada 100 mil habitantes.

Bajo esa proporción, le siguen Perú, con 94,6 infectados; Chile, con 75,15; Guyana Francesa, con 41,52; Brasil, con 33,82. Y más alejados: Uruguay, Colombia, Argentina, Bolivia y Paraguay.

En cuanto a la proporcionalidad; a mayor población, es evidente, habrá menos casos proporcionalmente. Un ejemplo de esto último es Brasil: cuenta con más de 212 millones de pobladores, pero por cada 100 mil habitantes tiene menos infectados que Chile, donde viven 19 millones.