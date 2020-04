Aprendo en Casa EN VIVO por TV Perú HOY miércoles 29 de abril: clases virtuales para inicial, primaria y secundaria

Aprendo en Casa | Ver TV Perú EN VIVO | El año escolar 2020 comenzó el pasado 6 de abril con las clases virtuales debido a la pandemia por el coronavirus. Minedu estableció el programa Aprendo en Casa para todos los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria en todo el país.

Para poder ver las clases virtuales EN VIVO y EN DIRECTO solo debes conectarte a la señal de canal 7, TV Perú, Radio Nacional (103.9 FM), Canal IPe o Youtube.

Las clases virtuales del programa Aprendo en Casa serán transmitidas oficialmente por Radio Nacional y TV Perú y serán retransmitidas por los demás canales de señal abierta a nivel nacional.

Revisa a continuación la programación completa del programa del Ministerio de Educación Aprendo en Casa para los tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria.

