Población de riesgo y padres de niños menores de cinco años ya pueden programar su vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) habilitó un formulario web para que las personas puedan programar sus vacunas, en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas en el Perú 2020.

Pueden hacerlo los padres de niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, gestantes y población de riesgo como personas con enfermedades comórbidas (diabetes, hipertensión y obesidad).

Lo único que deben hacer es ingresar sus datos AQUÍ para que una persona se contacte y programe la vacunación durante el estado de emergencia.

El formulario de internet no se trata de un aplicativo web ni móvil, por lo que no hay necesidad de instalar ningún programa en los equipos, pero sí es muy importante registrar información correcta y precisa de la persona a vacunar, tales como el número celular para contacto, el Documento Nacional de Identificación (DNI), etc.

Mediante esta herramienta se recolectará información de contacto para gestionar la vacunación en horarios programados y diferencias en la atención para evitar las aglomeraciones.

PUEDES VER Casos seguirían en aumento hasta la primera mitad de mayo

La encargada de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, manifestó que se reiniciará la estrategia de vacunación con el objetivo de completar el Esquema Nacional de Vacunación, con la iniciativa “Programa tu Vacunación”, que se llevará a cabo en todo el Perú y de manera paulatina desde la primera semana de mayo.

“Se puede acceder desde cualquier dispositivo con acceso a internet, y se debe completar datos de contacto, identificación y del lugar donde se encuentra la persona a vacunar, así como la condición de vulnerabilidad que pudiera presentar”, indicó.

Martínez explicó que la información registrada será utilizada únicamente para coordinar la vacunación solicitada y se debe realizar un registro por cada persona a vacunar, por lo que en caso de que más de un miembro de la familia tenga la necesidad de hacerlo, debe registrarse una vez por cada uno.

PUEDES VER Bebé de 6 meses con COVID-19 fue dada de alta tras estar 23 días internada

“Esto permitirá que el establecimiento pueda determinar con mayor precisión el total de vacunados por familia y establezca el cronograma de inmunización”, señaló.

Si es que tiene alguna duda adicional sobre el procedimiento de registro o de la vacunación, puede hacer llegar sus consultas a los números 981212929 o 981222254 por medio de WhatsApp y no por llamadas, porque no serán recibidas.