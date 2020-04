Sereno a extranjero: “no le reclamas a Maduro y vienes a reclamar al Perú” [VIDEO]

La Libertad. Un video compartido en redes sociales muestra a un ciudadano de nacionalidad venezolana reclamando, a los agentes de la municipalidad distrital La Esperanza, una canasta de víveres. Los serenos estaba realizando el reparto de alimentos a los pobladores del distrito.

“Señores del Gobierno Peruano, en esta unidad se está repartiendo una bolsa supuestamente humanitaria, estas personas solo le están dando comida a los peruanos. Nosotros como extranjeros estamos en este país, acatando las normas pero no tenemos derecho a una bolsa de comida que están repartiendo estos señores”, se escucha al inicio del video.

PUEDES VER Mujer de 101 años sobrevivió a gripe española y ahora vence al coronavirus

Mientras grababa a los serenos en el reparto de víveres aseguró que la discriminación hacia ellos es palpante en el país.

«La discriminación está palpante en este país, aquí ellos están distribuyendo la comida casa por casa, exigiendo su DNI. Yo como venezolano cumplo con mi cuarentena, no salgo a la calle, entonces dígame señor presidente, señor Vizcarra», mencionaba.

PUEDES VER Honduras: niño abraza tiernamente a militar que le llevó alimentos

Los agentes le pedían regresar a su casa, protagonizando un intercambio de palabras. “Dice que a él no le interesa, él tiene un uniforme y yo no. Aquí me lleva a regaños para dentro de mi casa, con groserías y todo”.

Casi al finalizar, uno de ellos le dice “No le reclamas a Maduro y vienes a reclamar al Perú”. Ante la respuesta del miembro de Serenazgo, el ciudadanos le respondió “Tu xenofobia te queda bonita”.