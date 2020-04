Roberth Orihuela Q.

Arequipa

A 43 días de la emergencia, el general Edward Gratelly, jefe del Comando Regional Covid-19, aceptó que la región no está preparada para luchar contra el virus. “La verdad hay que decirla. Solo tenemos 6 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De esas, 4 ya están ocupadas y 1 no funciona bien”, indicó.

Gratelly se sinceró. Indicó que en una reunión del Comando, el gerente regional de Infraestructura, Guillermo Valcárcel, expuso los retrasos en las obras, como el del hospital Pedro P. Díaz, instalaciones en el campo ferial Cerro Juli para recibir pacientes infectados, la adquisición de equipamiento, entre otros. “El problema es logístico. No hay proveedores que vendan ciertos materiales, también falta personal. Todo generado por el estado de emergencia”, indicó.

El jefe militar dijo que muy poco podía hacerse. “Los encargados de todo son los funcionarios del gobierno regional. Lamentablemente nosotros como comando solo coordinamos, los que ejecutan son las instituciones. Aunque se han comprometido a terminar la próxima semana todo”, añadió.

Los avances son muy lentos. Por ejemplo, se está analizando la forma de concluir el hospital de Chala, en Caravelí, para atender allí a los contaminados de la zona. “Sabemos que la obra está a un 78%. Es una alternativa a futuro. Pero recién estamos viendo cómo culminarla”, dijo el jefe del Comando Covid.

También falta firmar un convenio entre la Unsa y el gobierno regional para llevar pacientes al hospital Pedro P. Díaz. Este trámite sería solucionado antes del fin de semana. A ese hospital irían pacientes de Cirugía.

En cuanto a Cerro Juli, dijo que el compromiso de la Región es entregarlo ahora. Lo que retrasa la obra es la falta de materiales. Además se espera 7 respiradores artificiales que la Marina de Guerra está reparando.

Cementerio

Lo único que está avanzando es en la construcción del cementerio en la carretera Arequipa-La Joya, en el distrito de Uchumayo. Los obreros trabajan por las noches, pero el alcalde del distrito, Víctor Quispe, denuncia que no cuentan con un expediente, no hay residente y estaría dañando patrimonio cultural.

Gratelly respondió que de las formalidades se encarga la Región. Aclaró que el cementerio no está proyectado para quedarse allí, sino que luego de la crisis los cadáveres sean retirados por sus familiares.

Alarcón citará a gobernador por deficiencia

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, anunció que citará al gobernador Elmer Cáceres para que responda sobre las deficiencias en su manejo de la emergencia.

Alarcón indicó que Cáceres Llica no ha respondido a sus constantes pedidos de información e informes sobre las acciones que está realizando para contener la crisis por el covid-19 en la región mistiana.

“No tenemos hospital covid-19 porque no está implementado. Tampoco han culminado las obras que prometieron. Ya estamos a más de 40 días de iniciada la emergencia y no hay frutos”, indicó. La cita al gobernador regional no tiene fecha pero sería para la próxima semana. Todo será mediante videoconferencia.