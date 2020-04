Regiones piden al Minsa sincerar cifras de COVID-19

Por: Maricarmen Chinchay y corresponsales

La Dirección Regional de Salud de Piura informó que debido a la falta de reactivos para aplicar pruebas, no fue posible determinar la causa de muerte de 34 pacientes que fueron reportados como sospechosos en diferentes establecimientos médicos.

A través de un comunicado, esta dirección regional informó que, según sus registros, en Piura solo hay 45 casos de fallecidos por Covid-19.

Sin embargo, en el último reporte publicado por el Ministerio de Salud, Piura registraba 92 fallecimientos por coronavirus, incluyendo los casos cuyas muertes no han sido confi rmadas.

Al respecto, el director regional de Salud, Víctor Távara, señaló la existencia de fallecidos que aún están en investigación. Manifestó que los cadáveres se encuentran en una recalificación, ya que aún no cuenta con el resultado de la prueba molecular.

“A medida que tengamos pruebas de mayor certeza, se determinará recién la causa de los decesos”, dijo Távara.

Por su parte, el director de Inteligencia Sanitaria de esta misma institución, Luis Lecca Reyes, cuestionó el trabajo de algunos funcionarios del Ministerio de Salud que contabilizaron las muertes sospechosas y califi có el hecho como un acto irresponsable.

“Se pretende incluir a 34 fallecidos cuando aún no se ha confirmado que la causa sea Covid-19. Las pruebas de diagnóstico se realizan en el Laboratorio Referencial de Salud (Laresa) y no en Lima, por lo cual la información de primera mano la tenemos nosotros”, señaló.

El comunicado emitido por el gremio médico deja en incertidumbre a los familiares de las víctimas “sospechosas” quienes han solicitado la transparencia de información entre las entidades.

La República buscó la explicación del Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Situación en Loreto

En Loreto también hay disconformidad con las cifras, y a diferencia de Piura que señala tener menos decesos, en Iquitos el Colegio Médico señala que podrían ser más los fallecidos.

El galeno Luis Runciman Soplín, decano del Colegio Médico en esta región, indicó a La República que el número de infectados superaría los 3 mil, mientras que los fallecidos en Iquitos sumarían más de 50. Señaló que este subregistro se debía a la falta de pruebas.

El decano agregó que por lo menos 84 personas han fallecido “presentando síntomas, y con radiografía y tomografía con resultados compatibles para Covid-19”; sin embargo, debido a que no se puede confirmar el diagnóstico por no contar con pruebas, la mayoría no es considerada en las estadísticas.

Ayer, el reporte del Ministerio de Salud informaba que en Loreto había 39 fallecidos confi rmados.

En Lambayeque El fi n de semana llegó a Lambayeque un hospital de campaña con capacidad para 50 camas gestionado por la empresa privada, y su instalación estaba prevista en un área del Hospital Regional, sin embargo, la Dirección Ejecutiva, jefes de áreas clínicas y Cuerpo Médico de este nosocomio firmaron un acta donde rechazaban la instalación del puesto por “no sujetarse a normas técnicas”.

Ahora será instalado en el centro de aislamiento voluntario, ubicado en el patio.

Claves

Casos. De acuerdo con las cifras de la sala situacional del Minsa, en Loreto hay 827 casos positivos de Covid-19.

Limitante. La escasez de equipos dificulta la atención de pacientes en esta región.