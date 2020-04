Pese a que durmieron en la calle ya que no cuentan con un lugar para pernoctar en Lima, una mujer no tuvo piedad y lanzó agua con lejía a un grupo de familias que pasaron la noche en la calle esperando regresar a su región de origen para pasar la cuarentena por el coronavirus.

Los ciudadanos, quienes aguardan regresar a la región San Martín, indicaron que la mujer de la tercera edad les había mencionado un día antes que procedería a limpiar la calle desde el primer piso de su casa, ubicada en la cuadra diez de la avenida Iquitos, en La Victoria.

“Nos ha avisado ayer que supuestamente iba a bajar a poner el agua desde acá; pero, en cambio, en la mañana se ha levantado y ha tirado el agua desde arriba sin avisarnos a los que estábamos durmiendo acá con nuestros niños”, afirmó una de las afectadas.

La vecina se defendió aduciendo que realizó tal acción para “desinfectar” dicho espacio. Los perjudicados, quienes han sido desalojados de los lugares donde se hospedaban y entre los que se encontraban menores de dos años, acabaron con sus pertenencias mojadas debido a este acto.

“Tuvimos un cuarto alquilado del cual ya nos han botado porque no podíamos pagar. No tenemos trabajo, no podemos pagar, ¿qué vamos a hacer acá?”, señaló la afectada.

Por otro lado, indicó que son 26 grupos de 60 personas quienes desean regresar a San Martín. Afirmó que desde hace 15 días iniciaron con este trayecto, y que se trasladaron hacia La Victoria desde el Grupo Aéreo N° 8 buscando una solución a su problema.

La mujer exhortó a sus autoridades a ejecutar las debidas acciones para que cientos de personas puedan retornar a su región. Demandaron que se les proporcione un refugio temporal durante su estadía en Lima y que les faciliten las pruebas de descarte para poder viajar.