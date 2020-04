Francisco Huamaní Torres falleció por COVID-19 el lunes 20 de abril en el hospital de Emergencias de Ate Vitarte. Dos días después, su cuerpo fue incinerado por la empresa Piedra Ángel SAC.

Su hija Saraí Huamaní denunció que este crematorio le entregó las cenizas de Francisco en dos urnas distintas, lo que le hace pensar que los restos que tiene no son de su padre.

“Esta fue la primera urna que me dieron con el nombre de mi padre. Me la entregaron a las 10:30 de la mañana. La segunda me la entregan 3 de la tarde, igual, pero roto”,

Lo mismo le sucedió a la familia de Julia Osorio Talavera de Villanueva (80), quien falleció por COVID-19 el pasado 20 de abril. Ellos denunciaron que recibieron las cenizas de esta persona en dos urnas.

Una de sus hijas contó que la empresa Piedra Ángel SAC le entregó las cenizas el sábado 25 de abril en El Agustino. Mientras retornaban a casa, su hermana la llamó para decirle que personal del crematorio estaba en su casa con otra urna que llevaba el nombre de su madre.

Gerente del crematorio responde

Edgard González, gerente de Piedra Ángel SAC, negó que se hayan confundido al entregar las cenizas de los fallecidos por el nuevo coronavirus.

Sobre el caso de Julia Talavera, contó que, cuarenta minutos después de que el personal le entregó los restos a su hija, él se percató de que había otra caja de mármol con su nombre.

“Cuando las señoras se retiraron con la urna me di cuenta de que había un remanente de cenizas en otra urna. Consulto con el personal qué pasó con esa urna y me dijeron que hay un remanente de cenizas que ha quedado”, narró a La República.

Cerca de una hora después, ordenó que sus trabajadores vayan a la casa de los familiares de la fallecida para que le entreguen los restos de Talavera. Aclaró que solo en este caso las cenizas se tuvieron que repartir en dos cajas de mármol.

“Cada cuerpo es distinto cuando es cremado. Los remanentes no siempre caben en una sola urna”, añadió.