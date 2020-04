“Igual voy a salir”: se resiste a ser intervenido en bar de Ate y reta a policías

Continúa la lucha de la Policía y las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la orden de aislamiento social obligatorio, pues a pesar de haber pasado más de un mes de la declaratoria del estado de emergencia, un sector de la ciudadanía sigue sin acatar las medidas dictadas por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus.

Esta vez, un grupo de personas fue intervenido en el distrito de Ate, nada menos que al interior de una cantina consumiendo gran cantidad de bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen.

Fueron los vecinos, quienes cansados de los recurrentes escándalos producidos al interior del local, se comunicaron con la Policía y denunciaron la situación.

Además de vulnerar la orden de aislamiento, las personas no cumplían con ninguna de las medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, bebían del mismo vaso, no estaban separados por un metro y no contaban con mascarillas.

Al momento de ser conducidos hacia el patrullero, uno de los sujetos opuso tenaz resistencia y forcejeó con los agentes, por lo que estos tuvieron que emplear la fuerza para reducirlo y le colocaron las marrocas.

Su acompañante, una mujer, le ofreció llamar a su mamá o a uno de sus familiares para avisarle de su situación, pero el sujeto le dijo que no era necesario porque pronto recuperaría su libertad. “Igual voy a salir”, dijo.

La joven encargada de la venta de alcohol y otros clientes de la cantina también fueron llevados a la comisaría del sector.