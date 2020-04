Biólogos de la Universidad San Marcos descubren una nueva subespecie de rata acuática

Biólogos miembros del Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural (MHN) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) participaron en el descubrimiento de una nueva subespecie de Neusticomys peruviensis, una especie de rata acuática endémica del Perú.

El roedor sigmodontino, denominado Neusticomys peruviensis musseri ssp. nov., ha sido localizado en Llanchama, cerca de la ciudad de Iquitos y de la Reserva Natural Allpahuayo Mishana, en la región Loreto.

PUEDES VER Peruano representará a la UNMSM en reunión de Premios Nobel

Para poder determinar que se trataba de una nueva subespecie de Neusticomys peruviensis, los científicos emplearon métodos de análisis molecular y morfológicos, detalla el portal informativo de la UNMSM.

La investigación estuvo a cargo del doctor Víctor Pacheco Torres, actual director del MHN, y contó con la participación de los biólogos Pamela Sánchez-Vendizú y Christian Loaiza Salazar del Departamento de Mastozoología.

También fueron parte del proyecto Dan Vivas Ruiz del Instituto de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi (ICBAR) de la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, y los biólogos Kateryn Pino y César Medina del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).

PUEDES VER San Marcos recibirá financiamiento de 200.000 soles tras ganar proyecto para producir mascarillas N95

El trabajo de investigación contó con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt).

La nueva subespecie ha sido reportada en el artículo científico “A revision of Neusticomys peruviensis (Rodentia: Cricetidae) with the description of a new subspecies”, publicado en la importante revista científica Journal of Mammalogy.

Si desea leer el artículo completo del descubrimiento puede hacerlo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Sd2TQ5.