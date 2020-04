Piura: personal de limpieza denuncia que son obligados a desinfectar cadáveres COVID-19

En Piura, trabajadores de limpieza del Hospital Santa Rosa denunciaron que estaban siendo obligados por el centro de salud a desinfectar los cuerpos de los fallecidos por la enfermedad COVID-19.

El Hospital Santa Rosa está dedicándose exclusivamente a atender pacientes infectados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Desde que se redujo la atención a solo pacientes COVID-19, el personal afirma que tienen contacto con los cadáveres sin ningún tipo de protección a diario.

Una de ellos relató que, al inicio, les ordenaban mover los cuerpos. Conforme pasó el tiempo, les indicados que debían desinfectar a los perecidos por la infección.

“Yo no sabía que no era mi función porque siempre llamaban a limpieza, para desinfectar los cuerpos. Luego ya no podíamos negarnos porque nos amenazaban con despedirnos”, contó un trabajador que mantiene su nombre en reserva por temor a las consecuencias.

Además, denunciaron que les entregaron un documento en el que se detalla que sus contratos vencen el próximo 30 de abril, en dos días.

“Lo más seguro es que lo nieguen. Es su palabra [de las autoridades] contra la nuestra, unos simples trabajadores”, aseveraron.

El titular del Hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel, aseguró que un equipo especial había sido formado para desinfectar los cuerpos. Este estaba conformado por la Dirección Regional de Salud y el Ejército Peruano.

Afirmó que el personal de limpieza solo realizaba las labores de desinfección de los ambientes. No obstante, una investigación de las denuncias será lanzada para comprobar su veracidad.