Personal del Hospital Almanzor realiza plantón por falta de equipos de protección [VIDEO]

Chiclayo. Esta mañana, personal del servicio de Emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo con carteles en mano, realizaron un plantón en demanda de mejores condiciones de trabajo para la atención y tratamiento de pacientes con coronavirus.

Según las enfermeras de este nosocomio, pese a no ser considerados como hospital COVID, continúan recibiendo pacientes contagiados con el virus. “Que las autoridades se hagan presentes y determinen si vamos a ser hospital COVID o no porque personas con otras patologías están siendo atendidas en el área de emergencia. Muchas de ellas, que no eran positivo se han contagiado”, expresó una licenciada.

Además, mencionan que existen médicos, enfermeras y técnicas que han contraído el mal y se encuentran en aislamiento. Esto ha causado que el personal disminuya significativamente y que una o dos enfermeras tengan a cargo 24 pacientes con coronavirus.

“Solo queda un aproximado de 35 enfermeras de todos los que trabajábamos aquí. Exigimos la presencia de nuestras autoridades, del Gobierno Regional de Lambayeque, del Comando COVID para que puedan atender nuestra problemática. Detrás de nosotros hay una familia que nos espera", fueron una de las protestas.

Llegada de médicos

El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que durante esta semana, personal médico residente en Lima se trasladará a los hospitales de la región Lambayeque. Serán 74 profesionales de la salud los que atenderán a los pacientes que se encuentran hospitalizados con el fin de darle continuidad a su tratamiento.

“Ayer hemos enviado a Loreto 21 profesionales. Hoy día parten 16 profesionales adicionales. 74 profesionales adicionales llegarán durante la semana a Lambayeque”, informó el ministro de Salud durante la conferencia de prensa brindada esta tarde por el Ejecutivo.