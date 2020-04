Los padres de familia de distintos colegios privados siguen incómodos por el cobro de las pensiones pese a que sus hijos llevan cursos virtuales obligados por la emergencia nacional. Hasta hoy, ellos y los promotores de sus planteles no llegan a ningún acuerdo en la reducción de las mensualidades.

Debido a ello, el ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que se está diseñando una norma a fin de ampliar la matrícula de las instituciones públicas para atender a los padres de familia que no pueden afrontar los costos de las pensiones. Ya se tiene previsto abrir la convocatoria el 8 de mayo. En tanto, vienen ultimando los procedimientos que deberán seguir los interesados.

“Tenemos muchas familias que se encuentran preocupadas por la situación económica que afrontan y por la falta de transparencia de algunas instituciones privadas. Un sector sí bajó sus pensiones, pero es cierto que la mayoría no ha encontrado una negociación con los padres de familia”, señaló.

Además, anunció que el sector Educación está preparando una norma, que de alguna forma obligue a las instituciones educativas privadas a que sean más transparentes en los costos para mayor claridad a los padres, quienes están afectados por el golpe económico que provoca la cuarentena producto del Covid-19. “Se tiene que cobrar aquellas prestaciones que se vienen realizando”, acotó.

En Saco Oliveros

El último viernes, padres de familia y alumnos de algunos locales del colegio Saco Oliveros hicieron un plantón para reclamar, dijeron, sobre el abuso por parte de la institución en cuanto al pago de las pensiones.

“Mi hijo está en un colegio de Saco Oliveros de El Agustino. La pensión era de 560 soles, ahora ante la emergencia me redujeron a 460. Pero eso no está dentro del presupuesto, ya no tenemos ingresos, nos obligan a pagar la pensión de marzo cuando prácticamente no hubo clases. Recién desde el 11 de abril se están dictando las clases virtuales. Pero hay un profesor para 90 alumnos, la red se cae”, comentó Luigui Moreno, padre de familia.

Informó que otros colegios redujeron sus pensiones en 50%, pero en el caso de Saco Oliveros esto no ha ocurrido.

“Ya no se usan los locales del colegio. La enseñanza y el método es el mismo, pero hay diferencia en el cobro de las pensiones, no hay coherencia en lo que piden pagar”, dijo Moreno.

Ante esta situación, Wilmer Carrasco, presidente del directorio de los colegios Saco Oliveros, manifestó que en efecto la pensión se redujo a un 20%, pero agregó que varios alumnos cuentan con medias becas y apoyo social según su realidad.

“Se está contando con 60% de los profesores, algunos de ellos no tenían computadora ni internet en casa. Este año será en pérdida, estamos hablando con los padres para que tengan facilidad de pagos”, respondió.

En Innova Schools

Algo similar ocurre en los colegios Innova Schools. Los padres piden que haya una rebaja del 80% y 90% en las pensiones, pero la institución manifestó que su presupuesto no le permite llegar a esa reducción. Ellos han dado la opción de reducir sus cuotas en un 15% y 20%.

Según la encuesta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, el 20% de padres de familia optarán por cambiar a sus hijos a un plantel del Estado.

Claves

- Plazos. Las instituciones educativas privadas tienen plazo hasta el 2 de mayo para presentar, ante sus respectivas UGEL, los planes de recuperación.

- Pautas. Las orientaciones del Minedu fijan pautas acerca de la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020, tomando en cuenta la situación de emergencia sanitaria. Esta norma compete a instituciones públicas y privadas.

- Clases. Se establece que el periodo lectivo concluirá el 22 de diciembre de 2020, con la posibilidad de extenderse por situaciones debidamente justificadas.