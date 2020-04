Jefe del Inpe: “La protesta en Castro Castro ha sido en seis pabellones y hay 3 fallecidos”

Gerson Villar, Jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú declaró que en el penal Castro Castro de San Juan de Lurigancho hay tres internos fallecidos, luego de que estos realizaran un motín en los interiores de la prisión.

En una entrevista para América Noticias, el Jefe del INPE manifestó que tres prisioneros murieron en el penal y aún se está investigando los motivos de sus decesos.

Sin embargo, indicó que como hubo una medida de fuerza existe la posibilidad de una reacción por lo que se debe averiguar bajo que circunstancias se dieron los hechos.

“Como ha habido una medida de fuerza, ha habido una reacción lo que hay que investigar es como han pasado eso”, declaró para el canal 4.

Asimismo, señaló que en este tipo de sucesos no se suelen utilizar armas de fuego, si no armas no letales para evitar ocasionar cualquier daño en la salud de los reos.

Finalmente, acotó que aún está en investigación la causa de las muertes dado que él se encuentra regresando del penal de Chimbote y se encuentra esperando las investigaciones más específicas para determinar las causales.

Villar no reveló las identidades de los reos fallecidos debido a que existe un protocolo de confidencialidad en la institución; sin embargo, dijo que luego de verificar los datos las autoridades se comunicarían con las familias correspondientes.

Cabe resaltar que con el fin de exigir más y mejores medidas para evitar un posible contagio por coronavirus, internos del penal Castro Castro de San Juan de Lurigancho realizaron un motín en los pabellones 3, 4-A, 4-B y 6.