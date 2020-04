Óscar Ugarte: “La migración de Lima a provincias es un factor imprevisto que puede alterar la curva nacional”

Por: Jésica León

¿Cómo va el Perú en su lucha contra el coronavirus? Óscar Ugarte, gerente central de operaciones de EsSalud e integrante del Comando de Operaciones Covid-19, anuncia la habilitación de dos torres más de la Villa Panamericana. También dice que se está trabajando para la habilitación de más camas UCI y ventiladores mecánicos.

–¿Está dando resultados el martillazo anunciado por el presidente Vizcarra?

– Yo sí creo que está dando resultados. Si no se hubieran dado las medidas de contención y de aislamiento social, probablemente, estaríamos en una situación más complicada con un mayor número de casos y de fallecidos y con una saturación mucho mayor de los hospitales. Eso se ve en muchos estudios de proyección. La OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha hecho circular unos de esos estudios con la tendencia de que hacia fi nes de marzo la curva iba a ser muy pronunciada, pero cuando se dieron las medidas esta fue un poco más baja. Una demostración de que esto ha funcionado es que tuvimos tiempo para ampliar las camas de hospitalización y las UCI.

– ¿Se estima cuándo la curva podría descender?

– Los especialistas suponen que todavía va a seguir subiendo, pero la tendencia a aplanarse va a ser la próxima quincena de mayo y de ahí veremos el desempeño. Pero hay factores imprevistos que pueden alterar la curva, uno de estos es la migración de Lima a provincias que la verdad nadie la vio. Si estas miles de personas que van incluso caminando –se han hecho la prueba rápida que demuestran que hay positivos– están llevando el virus a otras regiones y este factor puede extender y generar nuevos picos. Y lo segundo que es más previsible es el cambio de clima, el friaje que se viene. Si se juntan estos factores lo más probable es que haya una curva de crecimiento en regiones que altere la curva nacional.

–Por otro lado, cómo va la capacidad de la Villa Panamerican.a ¿Puede recibir más pacientes?

– Sí, claro, las dos primeras torres suman 900 camas, de esas están sobrando unas 300, pero se están habilitando dos torres más y con ello serían 900 camas adicionales. EsSalud con las Fuerzas Armadas y el Minsa está trasladando pacientes de bajo riesgo a la Villa de tal manera que se descongestionan los hospitales y se evita el riesgo de contagio en la familia.

–¿Por qué no se traslada a pacientes de los hospitales de provincia a la Villa?

– No se puede trasladar no solo por el problema del transporte sino que lo aconsejable es no mover al paciente de su sitio. En provincia lo que se está haciendo es una estrategia complementaria, en Loreto se va a habilitar un hospital de campaña con 34 camas de hospitalización y 10 camas UCI, la otra semana se va a tener esa ampliación. Algo similar se está preparando para Lambayeque que también tiene défi cit de camas y también se hará lo mismo para Pucallpa.

–¿Qué otro proyecto está trabajando EsSalud para la Villa Panamericana?

– Se ha pensado su ampliación en otro sentido. Las torres son para pacientes leves y se está viendo que hay intermedios que necesitan oxigenación, pero no hay las condiciones en las torres para hacer eso. Entonces lo que se está diseñando próximamente es otro hospital de campaña con 100 camas con oxigenación para esos pacientes que están ocupando los hospitales.

–La visión del Gobierno es que este lugar se convierta en un complejo hospitalario.

– Hasta el momento es una buena iniciativa del presidente, efectivamente se puede construir un complejo hospitalario muy grande y moderno con sitios quirúrgicos, pero eso requiere un nivel de inversión. Con esta epidemia hay una mayor sensibilización para mejorar el sector Salud. La Villa sería un legado muy importante.

– Cada día crece la cifra de pacientes graves por el Covid-19. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya más camas UCI? Ahora solo hay disponibles 165 en el país.

– Se están habilitando más camas para tener mayor capacidad. Cuando se inició la pandemia, EsSalud tenía 466 camas UCI con ventiladores mecánicos, pero estaban ocupadas, por lo tanto había que habilitar nuevas camas adicionales. Por ejemplo, en el hospital Rebagliati 200 camas de emergencia se han readecuado para que sean camas Covid. Ahora se han habilitado 80 camas nuevas de UCI con ventilador, eso no había. El hospital Almenara ha hecho una cosa parecida, el Sabogal también. Además ha bajado la demanda de los accidentes de tránsito, entonces ya no se usa camas UCI y se están habilitando nuevas camas.

– Otra preocupación son los ventiladores mecánicos.

– En el caso de EsSalud teníamos 466 ventiladores. Hemos incorporado 117 más a través de una licitación que teníamos meses antes de la epidemia y también estamos en proceso de compra de 368 ventiladores nuevos. Además estamos recuperando ventiladores que estaban en desuso con la ayuda de la Naval, la PUCP y la UNMSM y Senati, esperamos recuperar entre 90 y 100 ventiladores como producto de este esfuerzo con las instituciones mencionadas.

–¿Cómo va el trabajo de los comandos regionales Covid-19?

– La situación es bastante heterogénea porque en algunos casos están funcionando bien, en otros casos se han retrasado en su conformación en regiones donde el virus ha aparecido con menos fuerza. La tendencia es que se articule con todas las regiones. Pero ya se ha avanzado en sitios donde hay mayor demanda como Iquitos, Arequipa.

–El Comando Covid-19 opera como un solo sistema de salud. ¿Se unifi carán los servicios para otros temas en el futuro?

– No deberíamos dejar esta oportunidad de trabajar como un solo sistema. Estamos convencidos, incluyendo el sector privado, de que este es el camino. Ahora hay una articulación de información que antes no se daba. Eso es bueno.