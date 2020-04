Personal del Hospital Hipólito Unanue denuncia retrasos en salarios y falta de equipos

Un grupo de 450 trabajadores del Hospital Hipólito Unanue, entre enfermeras y técnicos, protestó en los exteriores del centro de salud debido al retraso de sus remuneraciones y la falta de equipos para combatir la COVID-19.

Según detallaron los profesionales de salud, dicen sentirse burlados porque la dirección del nosocomio anunció el pago el mismo día que el ministro de Salud, Víctor Zamora, entregó camas hospitalarias en dicho centro médico. No obstante, esto no ocurrió.

“Nos han vulnerado nuestros derechos a los haberes. No nos pagan, nos deben el mes de marzo y el mes de abril. Teniendo en cuenta que a todos los nombrados y CAS les han pagado el 25 de abril. Acá a los terceros no nos pagan. Estamos hablando de 450 trabajadores que no les han pagado”, mencionó el secretario general del sindicato de enfermeras, Johan Melgar.

Los pagos que no han sido efectuados corresponden a los meses de marzo y abril. Ellos pertenecen a la modalidad de contrato por locación de servicios y no gozan de beneficios laborales.

Asimismo, denunciaron precarias condiciones de trabajo para atender a los pacientes infectados con la enfermedad originada en Wuhan.

A la fecha existen más de 50 trabajadores del nosocomio que están infectados con coronavirus y uno que ha fallecido. En tanto, se han reportado 28.699 casos positivos en el Perú. Del total de infectados, 3.968 están hospitalizados y 598 en la unidad de cuidados intensivos (UCI), conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, 8.425 personas ya se encuentran con alta médica y 782 han fallecido.