Muchas de las multas aplicadas a las personas que violaron la cuarentena obligatoria podrían terminar con una condena. Según la Policía, hasta ayer reportaban 4.086 papeletas, de las cuales 1.000 fueron impuestas en Lima Metropolitana.

En los casos graves, las autoridades judiciales tienen que decidir ahora qué delitos les imputan, pues en algunos casos podrían demandar hasta 20 años de prisión. Se trata de causas en el que el acusado contagió a otras personas o incluso le causó la muerte, o de otros como aquellos que acumulan más de una denuncia.

PUEDES VER Mincetur estima que menos del 1 % de restaurantes formales del país podrán reiniciar sus actividades

Sin embargo, según informó la PNP, casi el 50% de las multas fueron aplicadas por no portar mascarillas. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1458, circular por la vía pública sin portar esto se sanciona con S/ 344.

Quienes han cometido la infracción deben acercarse a una agencia del Banco de la Nación antes de los cinco días hábiles, de lo contrario afrontarán la ‘muerte civil’; es decir, se verán imposibilitados de realizar operaciones bancarias u otras acciones con su documento nacional de identidad.

PUEDES VER Bono Familiar Universal: consulta AQUÍ quiénes serán los beneficiarios de los 760 soles

Burlaron aislamiento

Asimismo, el 30% de los infractores también fueron multados al equivalente entre 86 y 430 soles por no respetar la inmovilización social. La mayoría fue sancionada por desarrollar actividades económicas no consideradas esenciales y no contar con el pase personal laboral.

Asimismo, la multa se aplicó a aquellas personas que fueron sorprendidas en pareja, por no respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, formar aglomeraciones en establecimientos y por rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

PUEDES VER Cusco: Alcalde de Machupicchu donará la mitad de su sueldo en favor de familias vulnerables

Las operaciones para sancionar a los infractores se intensificarán esta semana con controles y patrullajes por diversas calles y mercados. Desde el 14 de abril ya han sido amonestadas 1.000 personas en Lima.

De esa cifra, el 56% corresponde a multas aplicadas a personas que salieron en vehículos sin tener el permiso. A ellos no solo se les retuvo su tarjeta de propiedad y licencia de conducir, también se les sancionó con una multa de 6.300 soles. Todos serán citados y se les abrirá una denuncia penal.

PUEDES VER Piura: Fiscalía abre investigación a dueña de local que vendió cervezas a ciudadanos

Ayer, el nuevo comandante general de la PNP, Máx Iglesias, instó a la población a evitar estas consecuencias para ayudar a proteger la vida de los peruanos con factor de riesgo.

Claves

- Pases. No existe ni es posible tramitar pase especial para uso de vehículo particular. Al conducir su unidad, solo debe presentar su DNI, fotocheck y pase laboral.

- Dura pena. La abogada Romy Chang explicó que las sanciones van de 6 meses a 3 años para quienes infrinjan las medidas sanitarias.