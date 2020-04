En la última semana se elevó a 1.700 la cifra de casos diarios

Al límite de la capacidad de respuesta. La última semana, el Perú ha reportado las cifras más altas de nuevos contagios desde que comenzó la emergencia nacional: 1.700 casos diarios en promedio. La tendencia aún no disminuye y ya van 27.517 personas que han sido infectadas por este virus; mientras que otras 728 han perdido la vida.

Solo en los últimos siete días, según el registro del Ministerio de Salud (Minsa), hubo 11.889 casos nuevos. Todos adquirieron el virus en pleno estado de emergencia. “Seguramente no respetaron el distanciamiento social cuando fueron de compras al mercado o no pensaban en la gravedad de la enfermedad y decían: 'Puedo ir a una reunión con mis amigos o a un familiar”, dijo el presidente Martín Vizcarra en su exposición.

Precisamente, el último sábado, una escena llamó la atención a muchos peruanos: decenas de personas formaban largas colas, sin la distancia mínima, para comprar cajas de cerveza en la Av. Grau, del distrito piurano de Castilla. “Parecía un sábado de fiesta. Estamos con aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Debemos lograr el cambio de comportamiento, sobre todo, de personas irresponsables como las que hacían cola para comprar cerveza anteponiendo su salud y la de sus familiares”, afirmó Vizcarra.

De los 728 decesos reportados ayer, 79 ocurrieron en Piura, que tiene al distrito de Castilla entre sus focos de contagio. Esta región tiene la mayor tasa de letalidad (10%), seguida por Lambayeque (8%) y Tumbes (7%).

No obstante, el incumplimiento de la cuarentena no solo se evidencia en estas ciudades. En Lima, que tiene el mayor número de casos (17.884) y está a punto de quedarse sin camas UCI, aún hay ciudadanos que salen en pareja y no respetan el distanciamiento social.

A nivel nacional, hay 3.632 pacientes hospitalizados, de los cuales 554 luchan por su vida en UCI con ventilación mecánica.

Estos últimos ocupan el 77% del total de camas UCI libres, y ya solo quedan 165. “Tenemos camas disponibles en regiones donde no tenemos necesidad de hospitalización, pero hay otras donde estamos casi al límite: Loreto, Lambayeque y Lima. Ya no hay mucha holgura”, dijo.

El presidente agregó que ya se entregaron 50 ventiladores mecánicos de un lote de 450; y que otro grupo será proporcionado esta semana, entre los que hay una dotación de 10 fabricados por la Marina. Su objetivo, dice, es llegar a 1.000 a fin de mes.

Perú en Sudamérica

El número de casos representa el 13% de las más de 232 mil personas a las que se les ha aplicado pruebas moleculares y rápidas. Estas muestras, que buscan analizar la evolución del contagio, se han elevado a 12 mil diarias y a un total de 89 mil la última semana. “No hay ningún país de América del Sur que haya hecho tantas pruebas. Es difícil que haya llegado siquiera a 100 mil pruebas en este periodo”, señaló Vizcarra.

Sin embargo, esta afirmación no resulta del todo justa, según el epidemiólogo de la Universidad Cayetano Heredia Gabriel Carrasco-Escobar, debido a que hay países como Colombia donde no se ha aprobado el uso de pruebas rápidas, cuya aplicación en el Perú es la que ha ido en aumento. “Si solo vemos las moleculares, ellos hacen entre 2 mil y 3 mil diarias, y nosotros llegamos a poco más de 1.500. La expansión de capacidad de laboratorios para hacerlas se ha estancado”, explica.

Para el especialista, si bien no estamos en fase de crecimiento exponencial, la transmisión aún es sostenida. Otro aspecto que llama la atención, señala, es que a pesar de que el Perú ha aplicado medidas más severas que otros países como Colombia, Chile o Argentina, los resultados no han sido tan efectivos como se esperaba, lo cual, por ejemplo, se podría ver en la tendencia de la cifra de decesos.

“La crisis se ha manejado bien, pero hay dos puntos a tomar en cuenta: el manejo de la concentración de personas y la trazabilidad (seguimiento) de contagios”, dijo. En Brasil y Ecuador el problema aun es mayor.

Entre las estrategias que plantea el experto está la ampliación de horarios en mercados, la creación de nuevos puntos de distribución de alimentos; así como la implementación de cercos epidemiológicos y monitoreos a través de celulares o equipos avanzados.

Atención a la mujer y a las comunidades

En la sesión de Consejo de Ministros participó el grupo temático de Ciencias Sociales, que presentó recomendaciones enfocadas a los trabajadores informales, la mujer, los migrantes venezolanos y los pueblos indígenas, donde ya hay contagios.

De los 900 mercados itinerantes previstos, 140 ya han sido implementados. Se buscará abrir más en coliseos y estadios.

Ya enviaron 16 profesionales de la salud a Loreto