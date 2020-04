En Lima, 106 enfermeras se contagiaron de COVID-19, según Elizabeth Alvarado Chávez, decana del Consejo Regional III de Lima Metropolitana del Colegio de Enfermeros del Perú. El nuevo coronavirus pone en riesgo a los trabajadores de salud.

La causa sería la falta de equipos de protección para el personal de salud en los hospitales. Según la médica, las enfermeras indicaron que el Ministerio de Salud (Minsa) no les entregaba todos los implementos de seguridad.

“Yo he llamado a cada una de ellas y me han manifestado que es por la deficiencia de mascarillas. No les daban el equipo completo. Me han expresado que una mascarilla da para 15 días”, narró en Punto Final.

Sin embargo, para el director de Operaciones del Minsa, Juan Luis Herrera, estas enfermeras habrían contraído la enfermedad fuera de los hospitales donde laboraban.

Precisó que el sector salud solo entrega equipos para evitar el contagio del COVID-19 a quienes trabajan en las áreas donde reciben tratamiento los pacientes de este virus. Los empleados que atienden en áreas de triaje solo se cubren con guantes y mascarillas.

“En el caso del personal que tiene atención directa en áreas COVID-19, la indumentaria es completa, pero para el tema del triaje diferenciado, para atender en áreas donde aparentemente no hay pacientes que tengan síntomas respiratorios, usamos la bioseguridad convencional, pero reforzada con el tema de guantes y el uso permanente de mascarillas (sic)”, señaló.

En el informe una enfermera aseguró que se contagió de la enfermedad en un local del Minsa, en la zona de Trébol Azul de San Juan de Miraflores. “Muchas estábamos sin mandilón. Nos daban mascarillas para 7 días y teníamos que cuidarlas”, afirmó.