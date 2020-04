Cierran mercado de Ferreñafe tras muertes de comerciantes por coronavirus

Lambayeque. La Municipalidad de Ferreñafe decidió cerrar una semana más sus mercados, tras difundirse que más de 30 personas, entre ellos varios comerciantes, han fallecido por COVID-19 en esta localidad, según reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Pese a que en los últimos días se instalaron cabinas de desinfección en el ingreso de mercados, aún se observaba aglomeraciones en los centros de abastos, por ello los mercados Central y Santa Lucía de Ferreñafe permanecerán clausurados hasta el 4 de mayo.

PUEDES VER Lambayeque: 51 personas infectadas por coronavirus murieron en sus viviendas

Durante este lapso, se efectuarán labores de desinfección de todas las áreas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos realizar compras en bodegas cercanas para evitar la aglomeración de personas.

Según el último reporte de la Geresa, Lambayeque registra 147 fallecidos por coronavirus y 1 602 casos positivos. Ferreñafe es una de las provincias más afectadas, sin embargo, la población sigue sin tomar consciencia de la gravedad del virus y siguen realizando sus actividades cotidianas.

Mercados con contagios

Un trabajador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) utilizó las redes sociales para advertir que personas contagiadas por coronavirus no acatan el aislamiento social y continúan trabajando en el mercado de Moshoqueque, perteneciente al distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo.

PUEDES VER Pacientes con COVID-19 reciben atención en bancas

«Me doy con la sorpresa que varios (pacientes) positivos alegremente se van a la calle. Hay dos infectados que tienen puesto en el mercado Moshoqueque y se han ido a vender. Los he llamado y me dicen: no señor estoy en mi puesto, espéreme unos 20 minutos que llego a mi casa», comentó el sereno.