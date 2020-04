La estrategia de educación a distancia ‘Aprendo en casa’, implementada por el Ministerio de Educación (Minedu), que se transmite por los medios digitales, televisión y radio, implica un desafío para los docentes, los alumnos y los padres de familia, en plena declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Este es el caso de Ray Parraguez Temoche, docente del colegio n° 10132 Jesús Divino Maestro, ubicado en el distrito de Mochumí en la región Lambayeque, quien confesó que esta nueva experiencia demanda tiempo y paciencia, pero que, gracias a las coordinaciones previas con sus colegas, se ha empezado a desarrollar un nueva alternativa para la educación.

“Gracias a la comunicación continua que tenemos con los padres y madres de familia de la institución, por diversos medios puestos a disposición, la perseverancia y el tesón de nuestros maestros, el desarrollo de este programa se da conforme a lo dispuesto y recomendado por el Minedu. Confieso que hay mucho entusiasmo de parte de todos y eso motiva”, manifiesta.

Parraguez Temoche tampoco se amilana y responde que no le ha sido difícil actualizarse a esta nueva forma de enseñanza.

“Es una forma distinta de trabajar, y gracias a las capacitaciones en el uso de la TIC’s yo no he tenido problemas. Incluso, he podido apoyar a mis colegas que tienen dificultades. A pesar de ser una nueva y ardua experiencia, hemos aceptado el desafío y estamos seguro de que superaremos esta etapa”, señala.

Solidaridad en maestros

Sin embargo, Temoche es consciente que la diferencia en las escuelas urbanas y rurales es amplía, debido a las limitaciones en la que se encuentran los estudiantes de estas últimas instituciones.

“El maestro es solidario y nosotros no debemos diferenciarnos por el lugar donde enseñamos. Necesitamos darnos una mano entre todos, apoyarnos en alguien cercano que nos oriente en este tipo de trabajo a distancia por los medios a los que podemos acceder, y si tenemos dificultades decirlo para que nuestros estudiantes no se vean perjudicados”, menciona.

Parraguez es considerado como un docente mentor, tras ser uno de los 24 ganadores del Concurso de Mentoría de Buenas Prácticas 2019, con el proyecto “Construyendo una cultura de paz”, elaborado con otros colegas de la institución.

La iniciativa en mención fue organizada por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep) que viene implementando la Red de Docentes Innovadores, con el fin de visibilizar las iniciativas pedagógicas en los tiempos de aislamiento social y para acompañar al “Aprendo en Casa”.