Puno: Coronavirus y neumonías provocarían caos en salud

Liubomir Fernández

La primera infectada en Puno, el caso cero, sería dada de alta. La turista mexicana se sometió a la prueba rápida y resultó negativa a la enfermedad del coronavirus el viernes último.

Un equipo médico de la Red de Salud de Puno decidirá en junta médica si se le da de alta en las próximas horas. Si se aprueba este procedimiento, se comenzará hacer las gestiones con la cancillería del país azteca para su repatriación. Así lo informó el director de la Red de Salud de Puno, Darwin Blanco Shocosh.

En el Hotel Hacienda de la ciudad, donde está aislada, también hay un trabajador que arrojó positivo. Él recién sería evaluado en los próximos días.

Sin embargo, lo peor está por venir. Se aproxima el periodo de bajas temperaturas que causan muerte por neumonía, sobre todo en los niños y adultos de las comunidades campesinas. Esta temporada arrancará en la quincena de mayo y culminará en julio, cuando las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se incrementan en el altiplano.

¿Cerca del caos?

El biólogo molecular Luis Paucar Flores calificó de un buen avance epidemiológico la recuperación de la mexicana. Empero, cree que las autoridades de salud deben trabajar para lo que se viene en el periodo de invierno.

Advirtió que si no se prepara a la ciudadanía, será un caos las siguientes semanas porque habría confusiones con casos de covid-19.

“Ahí la situación va a ser peor porque aquel que presente un resfrío va a ser un virus andante. Eso obligará a tener pruebas rápidas porque será una posibilidad que estén infectados”, dijo.

Percy Casaperalta, jefe de Epidemiología, admitió que el panorama que se avecina es preocupante, pero cree que la ciudadanía sabrá responder frente a la situación porque es característico que en esta parte del país la temperatura base sea menos 20 grados en las zonas altoandinas.

“Desde el sector salud estamos trabajando para que desde los medios de comunicación nuestros hermanos del sector rural adopten sus medidas de protección”, dijo. Precisó que el frío no mata, sino las bajas defensas y la falta de medidas de protección.

Hasta la fecha en la región Puno, se tiene registrados 76 casos positivos de coronavirus. No hay provincia que no registre un caso. Frente a esta situación, las rondas campesinas anunciaron que no aceptarán que aquellos que retornen de otras regiones ingresen al pueblo. Les pedirán que hagan su cuarentena a diez kilómetros de cada localidad.