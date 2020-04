El 20 % de padres de familia cambiaría a sus hijos de colegio particular a nacional en Lima

Alrededor del 20 % de padres de familias en Lima podrían decidir cambiar a sus hijos de un colegio particular a uno nacional al no poder pagar las pensiones durante todo el año, según una encuesta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef).

Agnieszka Céspedes, presidenta de la Anapef, indicó a La República que la mencionada encuesta, hecha a 14.000 padres de familia en Lima, revela que solo entre el 5 % y el 10 % de las instituciones educativas privadas están tomando en cuenta la reducción del 50 % en el pago de las mensualidades.

Es el caso de la red de colegios particulares PROLOG, la cual determinó reducir sus pensiones a la mitad durante el estado de emergencia.

“Este es un descuento bastante importante que facilitaría que muchos padres de familia puedan tomar decisiones con más calma respecto a la situación de sus menores hijos y que estos no se vean perjudicados, tanto en el desarrollo curricular actual, así como en la preparación escolar”, indicó Jacqueline Carrasco, representante de PROLOG.

Por su parte, el colegio Santo Domingo de Guzmán de San Juan de Lurigancho también decidió reducir la mensualidad en un 50 % desde mayo. A través de un comunicado, la dirección indicó que las pensiones de marzo y abril no serán cobradas.

La mencionada encuesta también arroja que el 41.8 % de padres de familia asegura que no se han beneficiado por ningún descuento en las mensualidades.

En este contexto incierto para los escolares y sus padres, el congresista por Acción Popular Walter Rivera ha presentado el proyecto de ley “Reducción en Forma Diferenciada las Pensiones en Instituciones Educativas y Superior”, que plantea a los colegios reducir el cobro por el servicio educativo brindado de manera virtual.

“Mientras las instituciones educativas no brinden su servicio de manera presencial se tendría que aplicarles la reducción del 25 % si la pensión no superan los 1.000 soles, reducción del 30 % si la pensión no supera los 2.000, reducción del 40 % si es mayor a 2.000 soles”, explicó.