Alcalde de Arequipa: “Tenemos que aprender a convivir con la pandemia”

Juan Carlos Soto

Por teléfono nos cuenta que sufrió el susto de su vida. Un día lo llamó una persona con quien tuvo contacto para decirle que era positivo de covid-19. La autoridad quedó helada, psicológicamente su cuerpo comenzó a generar los síntomas de la enfermedad: tos, fiebre, etc. Felizmente las pruebas arrojaron negativo. Pero Candia sigue preocupado, piensa que en Arequipa los casos podrían aumentar. A eso se suma la parálisis que golpea a la economía regional.

¿Es cierto que dos trabajadores municipales dieron positivo al covid-19?

Eso me informaron, volverán a pasar otra prueba para confirmar. Esperemos se les haga el examen molecular, teniendo en consideración que en la evaluación serológica (prueba rápida) tienen un margen de error alto.

Pasamos los 350 casos y tenemos 11 muertos, ¿existe la sensación de que no se avanzó en contener la pandemia?

El aislamiento contribuyó a que tengamos cifras generosas en Arequipa, en comparación a Lima y el norte, pero preocupa, hay 11 muertos.

Pese al comité regional que instaló Pilar Mazzetti, Arequipa no tiene un plan claro, no hay hospital Covid, etc.

La pandemia nos agarró con un sistema de salud público colapsado con infraestructura vetusta, decimonónica (del siglo XIX) y un equipamiento médico sin renovación.

A eso se suma una incapacidad de parte de las autoridades.

Es falta de planeamiento, tener un diagnóstico real, comenzar a atender las principales urgencias. Cuando vino Pilar Mazzetti le pedimos un hospital de material ligero de contingencia para 250 personas como lo hizo Lima. Esa misma inversión se debe concretar en Arequipa y durará entre 15 a 20 años.

¿Ustedes formaron un comité de apoyo al Comité Regional Covid-19?

Hemos tenido reunión con el comando por los mercados. Luego no hemos tenido una invitación formal.

Parece que el comando Covid camina en piloto automático, sin dar muchas luces de lo que hacen.

Los alcaldes no formamos parte del Comando Covid. Nos invitaron a una reunión para referirnos de la inversión en el Honorio Delgado y que se pueda habilitar 200 camas, y que el hospital de referencia era este. Que se estaba construyendo un hospital de contingencia para 36 camas, es reducido considerando el 1 millón 300 mil habitantes de Arequipa.

Por otro lado, hay una ineptitud regional y municipal en el gasto. El Estado les entregó muchos recursos para enfrentar al covid y no se hizo nada.

Solo una precisión, los recursos se entregan a los gobiernos regionales, no a las municipalidades, a ningún gobierno local.

Pero a usted le han transferido por covid S/ 297 mil.

Falso. Nos han transferido 50 mil soles para compra de canastas. Esos 297 mil soles que haces referencia son para un programa en apoyo a los adultos mayores. El gasto es progresivo, nos dan presupuesto para cuatro coordinadores con sueldos de S/1 500 y 11 voluntarios con S/ 550, ese es el fuerte de este presupuesto (La República se mantiene en sus trece, la municipalidad recibió 297 mil).

¿En qué situación están las municipalidades?

Varias tienen problemas para pagar planillas a personal vulnerable de limpieza pública, seguridad ciudadana, la de mercados. Algunos municipios no podrán pagar sueldos en abril y mayo, los más entusiastas podrían llegar a junio. Entonces va a haber un problema porque si tú a los GL les reducen 25% el Foncomún y le sumas que no vas a generar recursos directamente recaudados por los 2 meses de paralización, con despidos masivos, esa economía no va a pagar impuestos. Se pone en riesgo el mantenimiento de las ciudades.

Con respecto a las canastas de Caja Arequipa, ¿no hubo un padrón de beneficiarios?

Se gestionaron cerca de 11 mil canastas, no sale del municipio. La donación más grande fue de la Caja, se entregó gaseosas y piqueos al Ejército, la Policía; cebollas y papas a la Beneficencia, a programas sociales. Cuando tu recibes una donación, no tienes padrones, recién focalizas después a qué sector vas a atender, Se recibió pedidos de los trabajadores desempleados de Construcción Civil, se destinó 300 canastas para ese lugar, las personas con discapacidad igual. Se cumplen con las formalidades y protocolos que exige la Contraloría.

¿Usted no está de acuerdo con la prolongación de la cuarentena?

Cuando hay problemas de pobreza habrá gente que salga a las calles a satisfacer las necesidades básicas de su familia. El sistema de focalización para dar los bonos no fue exacto.

¿Cuál sería la salida?

El Instituto de Estudios Económicos dice que cerca del 55% del aparato productivo está paralizado, eso es muy drástico. 4.7 millones de empleos están en riesgo. Después del 11 de mayo, probablemente la curva de casos de covid-19 seguirá creciendo. Lo que se sugiere es comenzar a convivir con la pandemia, podemos tener estados de emergencia intermitentes, que no sean totales, que sean focalizados. Hay ciudades que tienen 12 o 23 infectados, ahí podemos levantar el estado de emergencia.

¿Significa dejar que algunos sectores reinicien actividades?

Comenzar a hacer una reactivación progresiva de la economía. Reactivar la minería, construcción, la industria y la pesca, con medidas de protección a los trabajadores. Los recursos que tenemos no nos van a durar toda la vida.

Pero podemos convertir a Perú en un cementerio, Donald Trump tienen una visión similar.

No, Trump no hizo nada cuando vino la pandemia y tuvo frases desdichadas. Suscribimos todo lo que hizo el presidente Vizcarra hasta ahora. Teniendo conocimiento de como actúa la pandemia, tenemos que comenzar a convivir con la misma, soltar algunos sectores.❖