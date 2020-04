Joven pide entre lágrimas que adopten a sus 90 perros [VIDEO]

Necesitan un hogar. Un joven identificado como Edwin pidió entre lágrimas que adopten a sus 90 perros de diferentes razas, porque ya no tiene el sustento económico para alimentarlos, a raíz de la paralización de actividades que se vive por el coronavirus.

“La verdad es que ya no puedo más, los alimentos se nos acaban. Quisiera pedirles apoyo, si los quieren adoptar háganlo. También estoy un poco delicado de salud”, dijo mediante un video publicado en las redes sociales. El joven no quiere que sus caninos sufran de hambre pues ya no cuenta con dinero suficiente. Por ello, pide ayuda a las personas de buen corazón y sustentar a 90 caninos.

PUEDES VER Roban 75 pruebas rápidas de la Dirección Regional de Salud de Piura

“Ha sido un terror está cuarentena, si tan solo pudiera darles la calidad de vida, pero ya me siento muy delicado, sin alimentos. Lloro porque no puedo darles lo mejor", se lee en su publicación.

Los animales que cría fueron abandonados por malas personas que los dejaron en las calle y él tuve que hacerse cargo.“Me los han botado en mi puerta, otros han estado en pésimo estado. Todos están esterilizados y castrados. Por favor, les pido de corazón, ayúdenme, no puedo con todo, mucho menos solo. Lloro todos los días porque pasan estos días difíciles, ya no puedo más, no quisiera existir pero ellos se quedarán solos”, finaliza.

PUEDES VER Jóvenes gastan sus ahorros para llevar víveres a los más necesitados

El joven dejó la manera en que lo podemos apoyar: 19134328998053 - BCP2003063970323 - InterbankYape - 92737658600219113432899805357 - CCI BCP.