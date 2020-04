Especulación con precios de productos básicos en mercados del Cusco

José Víctor Salcedo

Cusco

En la mayoría de mercados hay especulación en el precio de los productos de primera necesidad. Hay días que suben y otros que bajan su valor. Esos vaivenes se registran casi a diario en los centros de abastos de la ciudad del Cusco. Esto ocurre pese al normal abastecimiento. En el mercado de Wanchaq, un kilo de zanahoria costaba ayer 4 soles, mientras que hace dos días 3 soles. Asimismo, el kilo de cebolla pasó de 3 soles a 3.50 soles en 24 horas. Una plancha de huevo estaba valorizada en 11 o 12 soles. Ahora supera los 14 soles.

Las frutas también sufren cambios bruscos de un día para otro. Una piña que valía 3 soles ahora cuesta 4, y el kilo de papaya pasó de 2.50 y 3 soles a 4 soles. En el mercado mayorista Vinocanchón del distrito de San Jerónimo, el kilo de tomate estaba en 2 soles y ahora lo venden a 3 y 3.50. Los costos de las carnes de pollo, res y cordero también varían sus costos. Aunque en estos casos, el cambio es casi siempre hacia arriba.

Hoy la mayoría de estos productos podrían costar más o menos. ¿Por qué? “A veces no recibimos muchos productos y los que nos abastecen nos venden a esos precios”, dice una comerciante de verduras del mercado de Wanchaq.

El economista Pablo Villa Incanttito refirió que las variaciones tienen su origen en dos posibles causas: la especulación de los comerciantes minoristas que elevan los precios porque no todos los puestos de mercados ahora funcionan, y la reducción en la cadena de suministro de estos productos por los mayoristas.

“Hay un factor de especulación de mayoristas. La gente por prevención ahora ya no busca precios bajos si no compra lo primero que encuentra y eso es aprovechado por el vendedor”, explica. Agrega que “el suministro de producción no es equivalente al que se tenía antes de la cuarentena. A veces demoran más en trasportar los alimentos”.

En las tiendas mayoristas la cosa no pinta mejor. El saco arroz campero de 50 kilos está valorizado en 178 soles, mientras que hace un par de semanas estaba en menos de 150 soles. La bolsa de azúcar registra ese mismo precio.❖

