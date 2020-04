Por: Estéfany Luján y Alexandra Ortega

Pese a los 41 días de cuarentena, en las últimas 24 horas se confirmó la lamentable cifra ‘récord’ de 3.683 nuevos contagios y 66 muertes por COVID-19. Es el registro más alto desde que inició la emergencia. Así, en el país ya son 25.331 infectados por el SARS-CoV-2 y 700 personas que fallecieron víctimas de la pandemia, según reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Este ascenso en la curva epidemiológica de muertes y contagios que se evidencia en las cifras de este sábado 25 de abril, también se muestra en los últimos días. Pues, solo ayer, el Minsa dio cuenta de 62 fallecimientos y 734 nuevos contagios. Una constante que se repite en la semana con el reporte diario de entre 39 y más de 60 casos (Ver gráfico).

“Estos datos representan que no hemos logrado contener al virus. Por eso, desde nuestra institución, señalábamos lo imprudente que resultaría levantar la cuarentena. Sin embargo, hay personas que no están entendiendo y no respetan el aislamiento, el distanciamiento”, señaló a La República Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico del Perú.

En este contexto de crisis, las cifras oficiales señalan que, hasta este sábado 25 de abril, son 545 pacientes que luchan por sus vidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todos ellos dependen de un ventilador mecánico para poder respirar.

Ahora bien, hasta el 24 de abril, el Gobierno señalaba que la población contaba con 692 camas UCI, a nivel nacional, para pacientes graves con COVID-19, según el reporte de la Jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzeti. A esa cifra, hay que restarle la cantidad de dichos espacios ocupados.

Así, actualmente, el Perú cuenta con 147 camas UCI libres. Ello, después de que el sistema de salud haya “echado mano” de los espacios de cuidados intensivos especializados de cirugía cardiotorácica, neurocirugía, trasplante y quemados. Un estándar de ‘medicina de desastres’, según precisó Frank Britto, miembro del Comando Nacional de Operaciones COVID-19.

“La lectura es dramática, se vienen días difíciles. Necesitamos más ambientes para hospitalizaciones. Medicalizar hoteles, edificios del estado, contratar más médicos, porque con el incremento de contagiados se va a presionar más al sistema de salud. Miramos eso con preocupación", añadió el Dr. Palacios.

Una mirada similar, a título personal, la realiza el infectólogo del Minsa, Manuel Espinoza, quien refiere que el mejor reflejo del colapso del sistema de salud son los pacientes que esperan en los hospitales para ser atendidos. “Hay gente con tos, con fiebre, que necesita oxígeno que está a la espera de que le realicen las pruebas”.

El pasado 20 de abril, el presidente Martín Vizcarra señaló que fortalecerían el sistema de salud mediante la implementación de 75 camas UCI más, durante esta semana. Y que el esfuerzo sería gradual.

Desde el día 4 de abril, la cifra de infectados por día se ha elevado a grandes proporciones: de 154 a 3.683 nuevos contagiados; es decir, 3529 más a comparación de 21 días antes (ver estadística). Incluso, los picos más bajos que se registran el 6 y 7 de abril con 280 y 393, respectivamente, son ‘altos’.

Con respecto a los fallecidos, la situación es similar, debido que su incremento ha sido progresivo en lo que va de abril. Desde inicios del mes, la tasa de muertes ascendía a 12 personas por día; no obstante, este último sábado 25 de abril, la cifra subió a 66 decesos y con un índice de letalidad de 2,76 %, a nivel nacional.

Pese a estos números, hasta la fecha Perú aún no alcanza su pico más alto en los casos por coronavirus, según los especialistas consultados. En los últimos días, continuaban reportándose más personas con el virus, pese a los ‘martillazos’ anunciados por el Ejecutivo como el aislamiento social obligatorio, prolongado por tercera vez hasta el 10 de mayo y el toque de queda a nivel nacional.

De las 25 regiones del territorio nacional, Lima tiene el mayor número de infectados con 16.567. Más atrás quedó Callao con 2.436. En tercer lugar, Lambayeque va con 1.388.

No obstante, la situación cambia en las muertes por la COVID-19. Si bien, Lima continúa siendo primera en fallecidos: 303 con un índice de letalidad de 1,83 %, las regiones del Norte como Lambayeque y Piura se sitúan como las siguientes en la lista. La primera con 119 decesos y un porcentaje de 8,57 %. La segunda con 79 y 11,81 %, respectivamente.

Lamentablemente, la curva epidemiológica continúa en ascenso. El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que la próxima semana llegarán 800 mil pruebas rápidas. Además que incorporarán 350 mil pruebas moleculares para el mes de mayo y junio. También, reiteró su compromiso en esta expansión del virus que aún no encuentra su punto máximo.