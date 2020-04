El Colegio Médico de Loreto señaló que las cifras de infectados y fallecidos por COVID-19 en la región, brindadas por el Ministerio de Salud, no son precisas, pues estas en realidad serían mucho más altas.

Según la plataforma de la Sala Situacional COVID-19, hasta las 00:00 del 25 de abril se registraron un total de 742 casos positivos para el virus y 36 fallecidos en Loreto, convirtiéndose así en la cuarta región más afectada de nuestro país.

No obstante, el doctor Luis Rúnciman Soplín, decano del Colegio Médico del lugar, indicó a La República que el número de infectados superaría los 3 mil, mientras que los fallecidos en Iquitos sumarían más de 50. El día de ayer señaló que este subregistro se debía a la falta de pruebas.

El decano agregó que 84 personas han fallecido ‘‘con síntomas, radiografía y tomografía compatible para COVID-19’’; sin embargo, debido a que no se puede confirmar el diagnóstico por no contar con pruebas, la mayoría no es considerada en las estadísticas.

Se sabe que ayer la ministra de la Producción, Rocío Barrios, llegó hasta la ciudad de Iquitos con el Comando de Operaciones COVID-19 y autoridades de la región. Ella informó que ante el incremento de casos en Loreto se han implementado más camas para la hospitalización de los pacientes afectados por el virus, pasando de 150 a 450 camas.

Además, indicó que se está preparando la instalación de otras 900 camas en tres albergues de la ciudad, a donde se llevarán a los pacientes para atenderlos. En el vuelo del Ejecutivo, que trasladó a la comitiva, se transportó alrededor de tres toneladas de equipamiento de protección, como mascarillas, guantes, lentes, mandilones, protectores faciales y cubrezapatos; alcohol y 3.600 pruebas rápidas.

Al ser consultado por este último dato, Rúnciman Soplían aseguró que el número de pruebas sigue siendo insuficiente. ‘‘Solo para el personal de salud necesitamos 6.000. Estamos pidiendo que las pruebas se realicen una vez por semana a todo el personal de salud. Para la población la cantidad sería mucho mayor, considerando que la transmisión ya es comunitaria’’, aseveró.

El doctor añadió que actualmente hay cerca de 90 médicos infectados (15% de médicos de la región), cuatro de ellos incluso se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos conectados a un ventilador mecánico.

Presidente de la Comisión COVID-19

El parlamentario Leonardo Inga, quien es presidente de la Comisión COVID-19 y representante de la región Loreto, señaló en diálogo con La República que se enviaron seis respiradores a Lima para que sean reparados por instituciones con las que se tienen convenios. ‘‘El Ministerio de Salud me ha informado ayer (jueves) que en estos días ya deben estar enviando los que han sido reparados’’, expresó.

Asimismo, indicó que la situación en Iquitos es preocupante, pues ha habido casos de personas que han muerto en las colas de emergencia. ‘‘Hay pacientes que no quieren ir a los hospitales y han acudido cuando su situación de salud estaba sumamente complicada, y han terminado falleciendo’’, añadió.

‘‘Ahora ya existe un cementerio COVID-19 en Iquitos, pero creo que hay que hacer ajustes en el tema de los entierros. Hay que enterrar con dignidad a esas personas. Lo están haciendo sin ataúdes, solo con las bolsas especiales y consideramos que lo deben de hacer de una forma más digna por respeto a las familias’’, dijo el congresista Inga.

Él hizo referencia al terreno habilitado por el Gobierno Regional en la carretera Iquitos – Nauta para enterrar a personas fallecidas por el virus.

Colapso de morgue y funeraria

Precisamente el terreno se habilitó a causa del colapso de la morgue del hospital y porque la funeraria no se daba abasto para la cremación de los cuerpos. En diversas imágenes y hasta un video, incluso compartido en un medio extranjero, se podían observar decenas de cuerpos en bolsas negras amontonados en el hospital Regional de Loreto a la espera de ser cremados.

Los cadáveres fueron envueltos en bolsas negras en el Hospital Regional de Loreto.

El congresista Inga precisó que la morgue tiene una capacidad de quemar un promedio de cinco cadáveres al día, ‘‘entonces eso se ha desbordado y, por ello, ayer (jueves) han enterrado cuerpos en el cementerio COVID-19 habilitado’’.

Personal médico viaja a Loreto

Este sábado, en declaraciones a la prensa, el ministro de salud, Víctor Zamora, señaló que embarcó a Loreto 25 profesionales de la salud, de quienes 18 son médicos, para apoyar en la atención de pacientes con COVID-19.

Médicos partieron desde las instalaciones de la Aviación del Ejército hacia Loreto. (Foto: Minsa)

Él agregó que mañana otras 22 personas también saldrán hacia la región afectada. ‘‘En total suman aproximadamente 50 médicos y enfermeras que están llegando a Loreto para reforzar la atención en ese lugar’’, comentó. Asimismo, indicó que se están llevando ventiladores y que salió un vuelo de EsSalud que traslada lo necesario para implementar un hospital de campaña que contará con 100 camas.