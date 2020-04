El virus, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 190 mil personas, ha detenido de cierta forma el mundo. En nuestro país, tras el anuncio de la emergencia nacional, diversas actividades han sido restringidas. No obstante, este no es el caso de los partos, que no pueden ser reprogramados. Las mujeres embarazadas, algunas de ellas con coronavirus, siguen dando a luz.

Enrique Gil Guevara, ginecólogo con especialidad en medicina materno fetal y que trabaja en el Instituto Peruano de Cirugía y Medicina Fetal, y la Clínica Delgado, ha atendido a tres pacientes con SARS-CoV-2, por lo que conoce de cerca el protocolo que se lleva a cabo en estos casos para evitar el contagio del personal de salud, pero, sobre todo, el del recién nacido.

El experto señala que las personas que ha recibido han sido de sintomatología leve. ‘‘No hemos visto a ninguna paciente que haya necesitado de UCI. Solo ha venido con un poco de tos y temperatura. Se le hizo la prueba y salió positiva’’, expresa.

Cuando una mujer llega a la clínica y existe la sospecha de que pueda estar infectada, se procede con realizarle una prueba rápida. El resultado será importante para decidir cómo proceder.

En caso de arrojar positivo, Gil señala que el parto se lleva a cabo en una sala de presión negativa. Esta es una habitación usada como método de contención de los contaminantes que se encuentran dentro del lugar, que pueden incluir patógenos nocivos como hongos, virus, bacterias, mohos, gases, entre otros. Para lograr esto se cuenta con un sistema individual de filtrado de aire que lo renueva, lo que previene el riesgo de infección.

‘‘Lo segundo es que la madre va a estar protegida con una mascarilla, lentes, entre otros implementos más. Esto es para disminuir la posibilidad de transmisión que pudiera tener por el mismo hablar, el pujar o el gritar, porque estás en un trabajo de parto y es inevitable por más que le pongas epidural’’, explica.

El especialista añade que el personal de salud involucrado en el proceso hace uso de la mascarilla N95, lentes especiales (también conocidos como goggles), la gorra quirúrgica y un traje especial, que es ‘‘un equipo protector, como un enterizo que te colocas con el cual te proteges’’. Los médicos, enfermeros, obstetras, y técnicos de enfermería deben hacer uso de estos implementos durante el parto.

‘‘Aquí todo tiene dos objetivos fundamentales. El primero es que el personal de salud no se infecte, sino estás quemando a tus soldados, pero el más importante es que el recién nacido, quien no tiene la misma inmunidad que nosotros, no se infecte’’, indica Gil. El médico agrega que una persona adulta tiene una inmunidad distinta a la del bebé.

Asimismo, enfatiza que no se puede determinar que un recién nacido haya tenido una transmisión vertical del SARS-CoV-2 si es que no se identifica la presencia del virus en una prueba molecular tomada de la sangre del cordón umbilical. Él recomienda realizar la práctica a bebés cuyas madres tengan el nuevo tipo de coronavirus.

‘‘Ha habido casos que a las 24 o 30 horas del nacimiento, el bebé sale positivo en la prueba. Pero ocurre que el contagio ha sido durante el nacimiento por transmisión horizontal’’, agrega. Él pide a las mujeres gestantes que no se preocupen durante el embarazo. ‘‘Tienen que saber que no hay transmisión vertical’’, finaliza.

El Ministerio de Salud, por su lado, señala que hasta la fecha no existen estudios que comprueben que la transmisión del virus ocurra en el vientre. Mario Izquierdo, responsable del Componente Neonatal de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, añade que no existe ningún reporte a nivel mundial que lo pruebe.

En ese sentido, dijo que durante la gestación el feto está protegido por la madre, debido a que este se desarrolla en un ambiente estéril, como lo es el líquido amniótico.

Controles prenatales

Gil Guevara recalca que si bien los controles prenatales se han reducido, debido a la cuarentena, son las ecografías las que deben ser realizadas sí o sí por su importancia. ''Necesariamente son tres: una en la semana 12, otra en la 20 y la última en la semana 32′', detalla.

''Hay muchos problemas de vida fetal que si no son explicadas a tiempo, pueden provocar la muerte del bebé. Incluso podrían presentarse complicaciones durante el parto'', precisa el médico.

Parto natural o cesárea

El experto aclara que no existe indicación alguna de cesárea en caso la paciente esté con el virus. ‘‘La gente en automático piensa que eso se debe hacer con una madre infectada’’, señala. El parto vaginal tampoco es obligatorio. La decisión dependerá de otros factores, como ocurren con las mujeres sin coronavirus.

Compañía durante el parto

‘‘Cero acompañamiento’’, asevera Enrique Gil. Él explica que incluso evitan que el padre del menor ingrese a la sala, pues se debe reducir al máximo la cantidad de personas que están en el mismo ambiente, ya que es un riesgo.

Lactancia materna en madres con coronavirus

El Ministerio de Salud ha recomendado a todas las madres continuar con la lactancia, debido a que es una fuente de nutrientes para el bebé que le permite desarrollar un mejor sistema inmunológico.

Las mujeres tienen que lavarse las manos antes y después de tener contacto con el recién nacido y utilizar una mascarilla mientras realizan el acto para evitar que su saliva caiga sobre la boca u ojos del bebé. Además, deben limpiar las superficies que hayan tocado, como las pañaleras o juguetes, con mayor razón aquellas madres que hayan dado positivo a la prueba del virus.