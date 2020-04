Los oficiales de la Policía Nacional que estuvieron a cargo de la compra de 700 mil mascarillas, para los efectivos que cumplen servicios durante la inmovilización social, contrataron a una empresa a sabiendas que no contaba con ninguna experiencia en el suministro de productos de protección personal.

Si bien el alto mando policial canceló la adquisición de 8 millones 250 mil soles en mascarillas a la compañía Emotion Group Perú, el Organismo de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional emitió un informe en el que se indica que existe responsabilidad de los oficiales que participaron en la operación.

Ante la necesidad y urgencia de mascarillas tipo N95 y de otras 500 mil simples, el director de Administración de la Policía Nacional, general PNP Héctor Petir Amésquita decidió evitar la licitación y encargó a sus subordinados ejecutar la modalidad de la compra directa.

Según el reporte del OCI de la PNP, que depende de la Contraloría General de la República, a pesar que las directivas son precisas en el sentido de que deben ser invitadas o convocadas empresas vinculadas al rubro del objeto de la compra, los oficiales avisaron a compañías que nada tenían que ver con el suministro de mascarillas.

En lo que aparentemente se trata de un caso de simulación, los oficiales encargados de la compra de 700 mil mascarillas de protección pidieron cotizaciones a los proveedores Emotion Group Perú y ZY Soluciones Médicas, las que con una simple búsqueda en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) arroja que la primera se dedica a la venta de repuestos y neumáticos para vehículos y la segunda vende al por menor productos farmacéuticos y médicos.

Ninguna de las dos firmas cumplen con el requisito de pertenecer al rubro del objeto de la contratación, pero el mayor Óscar Sandoval Prado y el capitán Juan Olórtegui Sánchez, así como el analista Henry Pulido Quedo, del Departamento de Abastecimiento de la División de Logística de la Policía Nacional, validaron las propuestas de los dos proveedores.

No obstante las irregularidades descritas, el jefe de la Sección de Contrataciones del Departamento de Abastecimiento, mayor PNP Guillermo López Cueto, y el jefe del Departamento de Abastecimiento, comandante PNP Godofredo Pérez Días, contrataron a la compañía Emotion Group Perú por 8 millones 250 mil soles para la provisión de 700 mil mascarillas.

Como era de esperarse, la proveedora, que se había comprometido en entregar en el plazo de 48 horas los productos debido a la situación de emergencia, incumplió con su compromiso comercial.

Los oficiales que se encargaron del proceso no podían desconocer que una empresa como Emotion Group Perú que no contaba con ninguna experiencia en el mercado de las mascarillas en cantidades industriales, no iba a estar en condiciones de cumplir con el suministro de 700 mil mascarillas.

Los efectivos responsables del contrato alegaron que Emotion Group Perú ofertaba el mejor precio, pero todo indicaría que se trataba de una simulación para obtener la adjudicación.

Ante la revelación de la prensa sobre este caso, el Comando PNP anuló la compra por incumplimiento de la proveedora, pero la OCI de la Policía Nacional abrió una investigación porque la cancelación de la compra afecta la programación de protección a los efectivos policiales para los que estaban destinadas las mascarillas.

Entre los efectivos que se quedaron sin protección por la cancelación de la compra irregular se encuentra los del Frente Policial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES); Dirección de Turismo (DIRTUR), División de Protección de Embajadas (DIVPREMB), División de Seguridad de Fronteras (DIVSEFRO), División de Seguridad de penales (DIVSEPEN), División de Seguridad Aeroportuaria, Fluvial y Lacustre (DIVSAFL) y la División de Seguridad de Servicios Esenciales y Entidades Públicas (DIVSSEEP), entre otras.