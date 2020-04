Hay 189 camas UCI para atender casos críticos

Por: Ángela Valdivia

En los siguientes días, 75 camas UCI para pacientes con el virus Covid-19 se sumarán a las ya existentes. Hasta ayer se contaba con 656 a nivel nacional, de las cuales 467 estaban ocupadas y 189 disponibles, informó el médico Frank Britto, miembro del Comando Nacional de Operaciones Covid-19.

El reporte de disponibilidad de camas es actualizado a las 5 de la mañana todos los días.

‘‘Vamos distribuyendo camas de pacientes no Covid al grupo Covid. Agregamos 75 porque hay pacientes del lado no Covid que se van de alta’’, explicó Britto a La República.

Las camas son de áreas especializadas como cirugía cardiotorácica, neurocirugía, trasplante, quemados y cardiología. Britto explica que por este motivo el crecimiento de las camas es de forma progresiva, pues no se puede descuidar al resto de pacientes que tienen otras enfermedades.

Asimismo, indicó que están enfocados en zonas como Lima, que tiene el mayor número de casos, Lambayeque, Piura, Loreto y Áncash, donde se enviará una delegación para responder a la demanda que existe. Hoy se tiene previsto contar con 20 camas UCI operativas adicionales en Lima y en los próximos días habilitar de diez en diez hasta llegar a las 75 ofrecidas.

Britto precisa que para que una cama UCI sea considerada en el sistema unificado ‘‘debe tener la cama, un ventilador mecánico, un monitor de parámetros vitales, bombas de infusión para colocar las medicinas y personal asistencial capacitado y protegido. "Cuando nosotros decimos camas UCI disponibles para Covid-19 es porque todas cumplen con estos cinco elementos’’.

El miembro del Comando Nacional de Operaciones Covid-19 también señaló que al hablar sobre cifras de camas en el país se incluyen las del Ministerio de Salud, EsSalud, Gobiernos Regionales, Fuerzas Armadas, Policía y clínicas privadas. ‘‘Por primera vez en la historia del Perú tenemos un sistema informatizado que cuenta las camas en general’’, añade.

Por otro lado, comentó que ‘‘hay ciudades en donde tienen un poco más de ventiladores mecánicos’’, que se han distribuido de acuerdo a los casos. Algunos han sido enviados a Tumbes y también a Loreto. ‘‘Estamos redistribuyendo. Por suerte tenemos ese techo para apoyarnos’’, expresó.

Camas de hospitalización

El médico Britto también informó que habrá un aumento de camas para pacientes Covid-19 no graves en distintos hospitales de Lima. ‘‘Va a haber un crecimiento simultáneo en el Cayetano Heredia, Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, y dentro del plan también están el Hospital Almenara y el Rebagliati, donde se están terminando de hacer algunos cambios’’, dijo.

En esa línea, detalló que las 275 camas para personas no graves, ofrecidas por el presidente el lunes, se entregarán en su totalidad esta semana.

Y agregó que se tiene previsto poner en funcionamiento todas las torres de la Villa Panamericana. No obstante, será hecho gradualmente. ‘‘Implementar una cama es igual a una cama UCI: si no hay personal, no puedo abrir’’, precisó.

En cifras

20.914 son los casos de Covid-19 detectados hasta ayer a nivel nacional.

2,74% el porcentaje de pacientes Covid-19 que fallecen en el país.