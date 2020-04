Coronavirus: pacientes contagiados salen a vender en mercado Moshoqueque [VIDEO]

Lambayeque. Un trabajador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) utilizó las redes sociales para advertir que personas contagiadas por coronavirus no acatan el aislamiento social y continúan trabajando en el mercado de Moshoqueque, perteneciente al distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo.

Según declaraciones del colaborador perteneciente a la Unidad de Serenazgo, quien además presta apoyo al Comando COVID, estas acciones por parte de irresponsables ciudadanos se pudieron detectar gracias al seguimiento que se les realiza.

“Estamos brindando apoyo al Comando COVID con las pruebas rápidas para el descarte de coronavirus y es indignante ver que mucha gente que pide que se le haga el examen sale positivo y sigan haciendo sus actividades cotidianas. Hemos realizado una inspección y me doy con la sorpresa de que esas personas se van a la calle", mencionaba indignado.

Hasta ayer, el número de casos confirmados incrementó a 829 y 117 pacientes fallecidos. Chiclayo y Ferreñafe son los distritos que presentan más casos, sin embargo, la población sigue sin tomar consciencia de la gravedad del virus y siguen realizando sus actividades cotidianas.

«Me doy con la sorpresa que varios (pacientes) positivos alegremente se van a la calle. Hay dos infectados que tienen puesto en el mercado Moshoqueque y se han ido a vender. Los he llamado y me dicen: no señor estoy en mi puesto, espéreme unos 20 minutos que llego a mi casa», comentó el sereno.