En medio de la pandemia por el coronavirus, los miembros de la familia se han visto afectados por el cuidado de su salud. Este caso también se aplica a las mascotas del hogar y a los animales en albergues de Lima. Así, una empresa peruana decidió donar más de 15 toneladas de alimento para alrededor de 2500 perros y gatos.

El fabricante peruano de alimentos para mascotas como Ricocan, Ricocat Canbo, Supercan, Supercat y Thor, esta realizando la campaña “Yo alimento su amor”, y por ello brindó la donación a 40 instituciones entre municipalidades distritales y albergues, donde existen perros y gatos abandonados o en precarias situaciones.

Con esta nueva campaña se promoverá la alimentación a las mascotas en situación de abandono o que se encuentren en uno de los centros de cuidados. “El aislamiento, las restricciones y menor economía ha llevado a que las mascotas en situación de abandono o en resguardo colectivo no la estén pasado bien, ya que están viviendo limitaciones en su alimentación”, mencionó el vocero de RINTISA.

Entregan comida a los albergues. Créditos: RINTISA.

Además, ellos explicaron que entienden que la situación de estado de emergencia no permite la adquisición de los productos, por ello se sumaron a la donación para que las mascotas puedan seguir subsistiendo y no se vean afectados por la enfermedad.

“Ya sea porque sus cuidadores no cuentan con recursos para adquirir alimentos, o ya no llegan esas donaciones periódicas que recibían; y peor aún, las mascotas de la calle ya no encuentran esos alimentos que algunas personas les daban o conseguían”, dijo.

Por otro lado, indicó que la campaña ayudará a generar alianzas entre las municipalidades y los albergues de mascotas autorizadas. Esta donación también se realizará de manera progresiva a todos los establecimientos para que los perritos y gatitos de los distritos puedan acceder al alimento.