Coronavirus: ex funcionario del Inpe falleció y sería a causa de esta infección

Un ex alto funcionario del Inpe con síntomas asociados al nuevo coronavirus falleció en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA). Los funcionarios de EsSalud comunicaron el hecho al Ministerio Público con la finalidad que actúen conforme a sus atribuciones.

El 13 de abril de este año, el director general de la Oficina Regional Norte del Inpe, Edinson Alvarado Ortiz solicitó al titular de la Gerencia Regional de Salud, Juan Ordemar Vásquez se destine 300 pruebas rápidas o se realicen hisopados para la prueba molecular a fin de diagnosticar el COVID-19 en el personal administrativo y de seguridad, pero hasta la fecha no hay luz verde para el petitorio.

Pese a ello a cuatro trabajadores se evaluó y se les realizó la prueba rápida. Entre ellos estaba el ex funcionario, quien recibió un resultado negativo. No obstante, con el paso de los días su condición clínica empeoró por lo que fue hospitalizado. Su estado de salud no mejoró, pues se complicó con un proceso de neumonía a lo que se sumó una enfermedad preexistente.

Deben cumplir norma

Una fuente confiable indicó que si bien la prueba rápida resultó negativa no se puede descartar la infeccción virulenta, pues aún se desconocen las precisiones de la prueba molecular. En ese sentido, afirmaron “debe cumplirse con el protocolo que establece la norma sanitaria para el manejo de cádáveres”.