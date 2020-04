Yanet López López (20) llegó hace seis meses a Lima para trabajar limpiando una casa, en el distrito de Breña. Dejó su natal Ayabaca, en la región Piura, para quedarse en un cuarto alquilado, en Villa María del Triunfo, junto con sus primas.

“Esta emergencia me afectó bastante porque me quedé sin trabajo. El tema de la habitación y comida, ya no tenía cómo pagar. La única solución era salir para poder viajar y regresar a Ayabaca”, comenta Yanet, quien espera en la plaza Manco Cápac, en La Victoria, la posible salida de un bus.

La joven cuenta que los dueños de la vivienda donde laboraba tampoco estaban teniendo ingresos económicos y, por eso, le dijeron que ya no iban a contar con ella.

PUEDES VER La Victoria: ciudadanos que buscan regresar a Piura pasaron la noche en carpas

Este problema se replica en varias personas, quienes tienen que dormir en la calle mientras esperan que sus regiones habiliten buses o vuelos humanitarios. Ciertamente, la falta de actividad laboral y no tener una vivienda propia en Lima obliga a miles de peruanos a volver a sus regiones a pasar la cuarentena y tratar de empezar un nuevo negocio junto con sus familiares, en sus zonas de origen.

Miles de inscritos

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que 167.856 personas en todo el país se inscribieron para retornar a sus regiones luego de quedar varados debido a la cuarentena sanitaria contra el COVID-19. Explicó que 3.579 ciudadanos de 10 regiones ya retornaron a sus provincias, tanto por vía terrestre como aérea.

“La prioridad son las personas de alta vulnerabilidad, se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos regionales para hacer seguimiento, y COVID-19,, y cumplir la cuarentena. La responsabilidad la tendrán los gobiernos regionales.

PUEDES VER Perú es el segundo país con más muertes por COVID-19 en Sudamérica y superó a Ecuador

En tanto, la jefa del Comando Nacional de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, señaló que la cuarentena es obligatoria y se deben seguir las medidas de prevención, para no incrementar los casos de infectados.

“Es muy duro estar fuera, no ver a la familia y tener dificultades para alimentarse y alojarse. Sin embargo, hay que imaginarnos lo terrible que podría ser que una persona llegue a casa, abrace a su familia y esta se enferme. Hay que recordar que muchas personas han regresado sin los controles adecuados”, remarcó Mazzetti.

Quien sí desea pasar por una prueba es Miguel Ángel Lozano Córdova (26). Él está a la espera de que alguna autoridad sanitaria le realice un test rápido para poder viajar a al distrito de Chalaco, en Morropón, Piura.

Hace seis meses tuvo la oportunidad de empezar a trabajar como operario en una empresa de cerámicas, en Villa El Salvador. Luego de la declaratoria de emergencia y perder el empleo, ya no le queda dinero para pagar el cuarto alquilado que compartía con su pareja.

“No me renovaron. Ya tengo más de un mes sin trabajar y sin ningún tipo de ingreso. Lo primero es llegar sanos allá y buscar la forma de poder llevar un pan a la mesa. Allá tenemos la casa con los papás, hay una chacrita. Hay algo, acá en Lima no tenemos nada”.

Claves

Aún falta. El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, informó que existen peruanos en Sudáfrica y Zambia que necesitan volver al Perú, y están en estado de vulnerabilidad.

Repatriación. Se ha repatriado a 12 mil compatriotas, pero en estos días no existen vuelos del Estado, ya que han regresado la mayoría de turistas que se encontraban en el país, dijo.