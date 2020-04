Coronavirus: denuncian retraso en toma de pruebas por parte de EsSalud y Geresa

Personas afiliadas a la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque y al Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (Minsa) han denunciado el retraso en hacerles las pruebas para ver si están o no contagiados por la pandemia del coronavirus.

A través de un vídeo publicado en Facebook, un joven que perdió a su hermano hace tres días víctima del coronavirus, vive un calvario porque hasta la fecha no se le ha realizado las pruebas de descarte a sus otros familiares que tuvieron contacto con él.

PUEDES VER Coronavirus: antirretrovirales en la lucha contra la mortandad en Lambayeque

“Tengo un familiar que tuvo contacto directo con mi hermano, la persona infectada con COVID, y ahora se encuentra muy mal. Ha tenido síntomas fuertes como cansancio, fatiga, dolor de garganta, fiebre alta e insuficiencia para respira, pero no recibe atenciónr”, explicó.

El denunciante explicó se comunicó con la línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa) porque su hermana tenía todos los síntomas, sin embargo, le contestaron que irían a tomarle la prueba rápida entre cinco a siete días.

“Me dijeron que había muchas personas en espera, y que si era una emergencia que llamara a Samu (Servicio de Atención Móvil de Urgencia). Entonces, he llamado a Samu por más de 50 veces y no tuve respuesta. Minutos después, me contestaron y me dijeron que la ambulancia estaba siendo ocupada por un paciente con COVID y que no podían atender a mi hermana”, explicó.

Problemas en EsSalud

Un caso similar vive un joven lambayecano que teme haber contraído esta enfermedad en su centro de labores ubicado en la ciudad de Chiclayo, luego que un familiar de su compañero de trabajo diera positivo a la enfermedad del coronavirus.

Esta persona denunció que se comunicó con el call center de la Red de EsSalud Lambayeque, para informar de los síntomas que padece, como son fiebre, malestar general, cansancio y otros. Sin embargo, tuvo como respuesta que tenía que esperar entre cinco y siete días para ser sometido a una prueba de descarte.

Este asegurado mostró su consternación por el retraso en el diagnostico de la enfermedad, pues pone en riesgo a la familia con la que convive, pues hay personas mayores de 60 años y niños menores de cinco años

A esto se suma que los números de celular 961102238 947672231 y 979925834, no tienen la frecuencia necesaria para atender la llamada de pacientes sospechosos de haber contraído la enfermedad.

Esta misma situación fue denunciada por otro asegurado, quien indicó que al no recibir atención pronta desde el call center, procedió a dirigirse al área de triaje del Hospital Luis Heysen pero no fue atendido.