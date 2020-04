Arequipa: Piden ayuda para anciano que sufre por falta de comida y abrigo [VIDEO]

Desde que inició el estado de emergencia sanitaria, se complicó aún más la posibilidad de subsistencia de pobres en el país. Es el caso de don Leoncio Cornejo, un anciano que vive en el distrito de Chiguata en Arequipa.

El adulto mayor se encuentra en estado de abandono, no tiene comida ni abrigo. En las noches solo duerme bajo una chocita de piedras y plástico. Su única compañía son un perro y un burro.

Unos voluntarios que tomaron conocimiento del caso tuvieron que caminar un largo trecho y hasta cruzar un río para dar con el paradero del don Leoncio. Ellos fueron dirigidos por un agricultor de la zona.

Luego de darle algunas donaciones, las personas se enteraron que el anciano no recibió el bono de 380 soles y tampoco le entregaron la canasta básica por parte de la municipalidad distrital.

“Él no desea dejar el lugar que ve como hogar, pero no por eso se le puede dejar a su suerte. Pongámonos la mano al corazón y ayudemos a este ancianito para que no muera en el total abandono”, expresó la voluntaria Gradis Arce, a través de su cuenta de Facebook.

Las personas interesadas en apoyar al adulto mayor pueden comunicarse al número de celular 993402551.