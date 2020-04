La Municipalidad de Irazola se convirtió en la primera comuna de Ucayali en retornar a 22 de sus vecinos utilizando sus propios recursos. El alcalde Jorge Luis Villarreal Durán manifestó que tras enterarse de la terrible situación en que se encontraban sus vecinos en Lima decidieron utilizar sus propios ingresos para trasladarlos a su lugar de origen.

Dijo que priorizaron a los que estaban viviendo por más de una semana en la intemperie, en las calles 28 de julio y Luna Pizarro del distrito de La Victoria, pero que seguirán haciendo gestiones para lograr el retorno de más personas que ya no pueden sostener su estadía en Lima al no tener trabajo. Para ello demandó al Ministerio de Economía y Finanzas que asigne recursos a Indeci y al Gobierno Regional de Ucayali porque hay gente no solo de Irazola sino también de Aguaytía, Neshuya, Curimaná, Masisea, Campoverde, Nueva Requena y otros distritos que necesitan volver a su tierra.

“Agradezco a Indeci y a todas las instituciones que han contribuido para cumplir con los procedimientos y los protocolos de rigor. La Municipalidad de Irazola rentó un bus de una empresa de transportes de la región y hemos logrado que lleguen 22 personas entre niños y adultos. Aquí en Pucallpa coordinamos con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER-Ucayali) que dispuso un hospedaje donde la gente ha empezado a cumplir la cuarentena. Después de quince días nosotros los vamos a trasladar uno por uno a sus domicilios. También vamos a hacer seguimiento exhaustivo a cada familia por si presentan algún síntoma e informar a la instancia que corresponda”, manifestó el burgomaestre.

Acotó que también han llegado a Pucallpa otros 106 pobladores, pero tuvieron que pagar sus pasajes. Ellos cumplen cuarentena en un hotel designado por el gobierno regional