Jefe del INPE sobre motín en penal de Pucallpa: “Es una protesta, un tema focalizado”

Ante el incidente reportado la mañana de este jueves 23 de abril en el penal de Pucallpa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe), Gerson Villar, aclaró que no se trató de un motín, sino de una manifestación de los reos para exigir pruebas de coronavirus y pedir información sobre los indultos.

“Es una protesta, un tema focalizado. No todos se han plegado a la protesta en la línea de solicitar los supuestos en que se aplican los indultos, no estamos hablando un tema generalizado”, dijo la autoridad a Canal N.

Según detalló, esta manifestación se produjo durante la visita de un congresista de la República a las instalaciones.

“Ocurrió en el módulo 2 del pabellón B, que alberga a unos 332 internos, pero no todos se plegaron a esta manifestación. No me han alcanzado información sobre heridos”, mencionó Villar Sandy.

En tanto a las exigencias de los reos, el jefe de INPE señaló que el instituto no administra ni aplica las pruebas rápidas para coronavirus. No obstante, indicó que se han solicitado a la entidad correspondiente.

“No podemos condicionar intervención a la prueba rápida o no. A nivel nacional se han hecho pedido de pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas no terminan de ser determinantes”, aseguró.

Decreto dispone indultos a presos vulnerables

El Gobierno oficializó el decreto supremo que dispone indultos humanitarios para reclusos vulnerables ante la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a la norma, la Comisión de Gracias Presidenciales evaluará y, de ser el caso, recomendará el otorgamiento de indultos por razones humanitarias para los reclusos que padezcan una enfermedad crónica en etapa avanzada.